Le Lausanne HC n’est plus invaincu dans ce championnat de National League. Victorieux tant à Lugano qu’à Zoug, les hommes de Ville Peltonen n’ont pas réalisé la passe de trois face à Zurich. Après 25 minutes où ils ont fait jeu égal avec les Zurichois, les Vaudois ont ensuite perdu pied. Après l’ouverture du score de Marco Pedretti (10e, 1-0), le LHC n’est pas passé loin de l’égalisation, mais Lukas Flüeler a tenu bon.

Les visiteurs se sont écroulé entre la 29e et la 33e. Durant ces quatre minutes, Chris Baltisberger, Axel Simic et Simon Bodenamnn ont fait passer le score à 4-0. Le second nommé, ancien junior du LHC, en a profité pour marque son premier but sous ses nouvelles couleurs. Peu avant la seconde pause, Simon Bodenmann a récidivé pour le 5-0. Lors de l’ultime période, Zurichois et Lausannois se sont neutralisés.

Le LHC aura désormais quelques jours pour préparer son «grand soir» avec l’inauguration de la Vaudoise créna face à Genève-Servette, mardi prochain. Nul doute que les Lausannois auront à coeur de faire oublier cette sortie ratée en terres zurichoises.

Zurich Lions - Lausanne 5-0 (1-0 4-0 0-0)

Hallenstadion, 8015 spectateurs. Arbitres: MM. Salonen (Fin), Müller; Bürgi et Wolf.

Buts: 10e Pedretti (Schäppi, Simic) 1-0. 29e C.Baltisberger (Pettersson, Roe/5 c 4) 2-0. 32e Simic 3-0. 33e Bodenmann (Diem) 4-0. 40e Bodenmann (5 c 4) 5-0.

Zurich Lions: Flüeler; Noreau, Marti; P.Baltisberger, Geering; Trutmann, Berni; Sutter; Suter, Roe, Wick; Pettersson, Prassl, C.Baltisberger; Bodenmann, Diem, Hollenstein; Simic, Schäppi, Pedretti; Sigrist. Entraîneur: Grönborg.

Lausanne: Boltshauser; Lindbohm, Frick; Junland, Grossmann; Genazzi, Heldner; Nodari; Bertschy, Jooris, Kenins; Vermin, Jeffrey, Leone; Moy, Emmerton, Almond; Antonietti, Froidevaux, Herren; Traber. Entraîneur: Peltonen.

Notes: Les Zurich Lions sans Blindenbacher, Krüger (blessés); Braun, Brüschweiler ni Hinterkircher (surnuméraires). Lausanne sans Oejdemark (surnuméraire), Anex ni Roberts (club ferme). Tir sur le poteau: Kenins (54e).

Pénalités: 6 x 2’, 2 x 10’ (Marti et Bodnemann) contre les Zurich Lions; 5 x 2’ contre Lausanne.