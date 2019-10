1 Niederreiter toujours muet

Le derby suisse qui a opposé Timo Meier à Nino Niederreiter en Californie a souri à l’ailier appenzellois.

Les Sharks de San Jose ont en effet étouffé la résistance des Hurricanes de la Caroline (5-2) dès la fin de la première période, le temps nécessaire à Evander Kane pour concocter un tour du chapeau.

Make that a 1st period hat-trick for Evander Kane. ????????????



(????: @SanJoseSharks) pic.twitter.com/lRWRAHnCqR — theScore (@theScore) October 17, 2019

Les deux Suisses n’ont pas réalisé des flammèches. Ils n’ont pas enjolivé leur statistique personnelle et «El Nino» a écopé de deux punitions mineures. La première avait permis aux Requins d’inscrire le 2-1 à la 18e minute.

Et la critique commence à pointer le but de son pif contre un Niederreiter qui n’a pas encore marqué en 2019-2020.

The Hurricanes are winning but still waiting on Nino Niederreiter to start scoring https://t.co/ylfST4aniH — Chip Alexander (@ice_chip) October 16, 2019

2 Le but de la nuit

Il appartient à l’ailier américain des Blue Jackets de Columbus Sonny Milano (23 ans), qui a signé un but de la victoire exceptionnel contre les Stars de Dallas (3-2). A la 50e minute, il a déjoué le gardien Ben Bishop d’un geste technique qui figurera assurément dans le top 5 des plus belles réussites du mois.

Génialissime.

Le statut de Dean Kukan l’est un peu moins dans l’effectif de l’équipe entraînée par John Tortorella. Le défenseur zurichois, qui n’a été aligné qu’une seule fois depuis le début de la campagne (le 5 octobre contre Pittsburgh), a assisté à la victoire des Tuniques Bleues depuis les estrades.

3 Dur dur pour Haas

Gaëtan Haas n’est guère mieux loti chez les Oilers d’Edmonton, qui ont croqué les Flyers de Philadelphie (6-3) devant leur public.

L’ex-attaquant de Bienne et de Berne a une nouvelle fois été rayé de l’alignement par Dave Tippett. Après avoir été en uniforme à l’occasion des quatre premiers duels saisonniers, il n’a plus griffé la glace depuis le 10 octobre.

Comme souvent, la partie a été animée par Connor McDavid. Le capitaine des Huileux s’est inscrit cinq fois au pointage (un goal, quatre mentions d’aide) et totalise 17 points en sept matches. Il est le premier joueur de la Ligue a réaliser une telle moisson en début de saison depuis Mario Lemieux (Pittsburgh) en 1995.

4 Le Général Ralph a chuté

Ralph Krueger a connu son premier revers en 60 minutes derrière le banc des Sabres de Buffalo. L’équipe pilotée par l’ex-sélectionneur de l’équipe de Suisse (1997-2010) est tombée à Anaheim (5-2) après avoir mené 0-2.

Un match particulier à plus d’un titre puisque 21 punitions, dont 15 dans le tiers médian, ont été dictées par les arbitres. Dont certaines lors d’une pause commerciale. Si, si...

Les autres ont majoritairement rappelé un hockey d’une autre époque.

Things are getting Buffalo chippy between the Ducks and Sabres out there. pic.twitter.com/KEsSQO9H8q — Anaheim Ducks (@AnaheimDucks) October 17, 2019

5 Il marque dans son propre filet

Le match entre les Pingouins de Pittsburgh et l’Avalanche du Colorado (3-2 ap, premier revers de la franchise de Denver) a été émaillé de deux faits insolites.

D’abord, cet incident dont a été victime le juge de ligne Michel Cormier, contraint de retraiter au vestiaire après avoir heurté la balustrade.

Linesman Michel Cormier was forced to leave Wednesday night's game between the Penguins and Avalanche after falling awkwardly into the boards. He did not return: https://t.co/fmvJc8RiOb pic.twitter.com/CRUZSuUvjU — Scouting The Refs (@ScoutingTheRefs) October 17, 2019

Ensuite, ce goal de la victoire enfilé par l’attaquant suédois Gabriel Landeskog dans son propre filet alors que son équipe patinait en supériorité numérique.

Brandon Tanev (1) with the overtime shorty to win it for the Penguins!#LetsGoPens pic.twitter.com/jxq6CM8qqh — HD365 (@HockeyDaily365) October 17, 2019

De quoi passer une mauvaise nuit.