Sans vouloir utiliser la métaphore de la théorie du chaos, l'annonce de la retraite de Jonas Hiller au terme de la saison 2019-2020 a provoqué un petit séisme dans le milieu du hockey sur glace suisse. Et ce, pour plusieurs raisons. 1. L'Appenzellois est l'un des joueurs suisses emblématiques. 2. Depuis son retour en Suisse, il a pleinement contribué à la montée en puissance du HC Bienne. 3. Il est gardien et les portiers de premier plan ne sont pas nombreux.

C'est justement sur ce dernier point que nous allons nous arrêter quelques instants. L'an prochain, les gardiens libres ne seront pas légion. Ainsi Reto Berra (FR Gottéron), Lucas Boltshauser (Lausanne) et Robert Mayer (GE Servette) sont les noms les plus sérieux à émerger. Dans une moindre mesure, Philip Wüthrich (Langenthal, 21 ans) a crevé l'écran en Swiss League et méritera probablement une chance dans l'élite. Alors que le binational Joey Daccord (Il possède les passeports américain et suisse) pourrait venir jouer un rôle dans ce jeu de poker menteur. Le fils de Brian, ancien joueur d'Ambri-Piotta, est dans l'organisation des Senators d'Ottawa. S'y voit-il à long terme?

Avec l'arrêt de Jonas Hiller, plusieurs clubs se retrouvent dans l'insécurité. Et, par effet domino, plusieurs clubs aussi car, on vient de le voir, les candidats ne sont pas nombreux. Petit état des lieux.

Ambri-Piotta

A l'heure actuelle, les Léventins possèdent quatre gardiens sous contrat. La blessure à la hanche de Benjamin Conz a forcé la formation de la Valascia a trouver des solutions. A court terme, ce n'est donc pas la sérénité absolue. Mais le Jurassien, qui sort d'une magnifique dernière saison, devrait revenir au jeu et possède un contrat jusqu'en 2021.

Berne

Niklas Schlegel a-t-il les épaules d'un No 1 dans l'élite? Très probablement. Niklas Schlegel a-t-il les épaules d'un No 1 dans le club le plus prestigieux de National League? La réponse est moins catégorique. Bon avec Zurich l'an dernier, il n'a pas été phénoménal non plus. Le SCB n'assure donc que lacunairement la succession de Leonardo Genoni. Même si Schlegel a signé pour deux ans à la PostFinance Arena, il a intérêt à performer rapidement sous peine de voir Alex Chatelain user du téléphone portable pour trouver une autre solution.

Bienne

Pour des raisons évidentes, ce sont les Seelandais qui sont dans la situation la moins confortable à l'heure actuelle. On ne remplace pas l'un des meilleurs gardiens de la ligue comme un valet de pied. Dans les colonnes du «Journal du Jura», Martin Steinegger a d'ores et déjà admis qu'il n'aurait aucun problème à activer la piste d'un joueur étranger. La naturalisation possible de Marc-Antoine Pouliot en vue du prochain exercice pourrait en effet l'aider à effectuer cette transition sans perdre en substance. Sur le marché suisse, on peut d'ores et déjà tracer une piste: Robert Mayer. Le gardien de GE Servette n'a pas laissé un souvenir impérissable dans le Seeland lors de son «passage» au Stade de Glace. Après avoir signé un contrat avec le HC Bienne, il était reparti en AHL avant de rompre son entente pour signer aux Vernets. On fait mieux comme entrée en matière. La piste menant à Reto Berra, par contre, semble presque «trop» logique. Le Zurichois a déjà joué dans le Seeland et y a laissé un excellent souvenir. Les points sont faciles à relier en tout cas. Il devrait être fixé d'ici fin août et donc éclaircir un peu la situation.

Davos

La fin d'Arno Del Curto, la saison dernière, a coïncidé avec une insécurité devant le filet. Ainsi la renégocaition des contrats des Gilles Senn et Joren van Pottelberghe a mis la sale ambiance. Le premier cité a traversé l'Atlantique, tandis que le second est de retour dans les Grisons après un exil forcé au Danemark et à Kloten. Pour le seconder, Raeto Raffainer a signé Sandro Aeschlimann (ex-Zoug). Deux remparts inexpérimentés et beaucoup de points d'interrogation.

FR Gottéron

Lorsque Christian Dubé a signé Reto Berra pour 3 ans avec 2 autres années en option, il avait réalisé un très beau coup. Après une année passée en Amérique du Nord et un autre devant le filet des Dragons, le Zurichois arrive, mine de rien, à l'entame de sa dernière saison. L'option entre les deux parties doit être activée à Noël et tout porte à croire que Reto Berra ne l'activera pas. Et pour cause. Le marché des gardiens vient de s'ouvrir et la demande est grande. Reto Berra va donc voir sa valeur grimper en flèche. Tout l'inverse du moment où il était revenu en Suisse. A l'époque, les «gros» avaient tous un portier titulaire sous contrat (Berne avec Genoni, Zoug avec Stephan, Lugano avec Merzlikins et Zurich avec Flüeler). Et aujourd'hui? Hormis Zoug et peut-être Zurich, qui est pleinement satisfait de sa situation? Poser la question suffit à se rendre compte de la force que possède au moment de s'asseoir à la table des négociations. Les Dragons ont eu une dernière expérience positive sur le marché des étrangers (Barry Brust). Mais avec Ludovic Waeber qui tape doucement à la porte de la première équipe, les cartes pourraient être redistribuées.

GE Servette

D'un coté, la situation est confortable aujourd'hui. Avec Gauthier Descloux et Robert Mayer sous contrat, le GSHC peut voir venir. D'un autre, l'entente du second nommé arrive à échéance et sème un peu le doute. L'an dernier, Robert Mayer a été proposé à toutes les équipes et seul Lugano s'était vaguement montré intéressé. Il faut dire que lors de la saison 2018-2019, ses statistiques n'ont de loin pas été à la hauteur de ce qu'il est capable de faire. Avec 89,0% d'arrêts et 3,11 buts encaissés par match, il a livré une saison quelconque. Ses brillants play-off lui ont redonné confiance. Suffisamment pour que les négociations en vue d'un renouvellement avec GE Servette lui donnent le sourire? Pas pour le moment. Selon nos sources, le club des Vernets veut lui offrir un nouveau contrat. Mais il faudra que les deux parties trouvent un terrain d'entente. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.

Langnau

Damiano Ciaccio et Ivars Punnenovs ont encore deux ans de contrat. Langnau regardera le carrousel des gardiens tourner sans avoir mal au ventre.

Lausanne

Avec Tobias Stephan signé pour les trois prochaines années, les Vaudois sont sereins. Ils possèdent sous contrat l'un des gardiens les plus fiables de la ligue. Pour la saison à venir, le LHC peut compter sur Lucas Boltshauser au cas où. Bref, rien de bien spécial à signaler. Lausanne est dans une situation confortable.

Lugano

Durant toute la saison dernière, les Tessinois ont cherché à trouver une solution pour assurer l'après Merzlikins. Au terme de négociations infructueuses avec GE Servette (les Luganais ne souhaitaient payer que la moitié du salaire de Robert Mayer), la formation de la Corner Arena s'est rabattue sur Sandro Zurkirchen, devenu surnuméraire à Lausanne malgré un contrat jusqu'en 2021 à Lausanne. Le nouveau directeur sportif, Hnat Domenichelli, n'était pas encore en poste lorsque cette transaction a été paraphée. Est-il en accord avec ce choix? Selon nos sources, l'ancien agent est actif sur le marché au sujet du poste de gardien. Il se peut bien que Lugano achète un ticket pour grimper dans le carrousel.

Rapperswil

Les Saint-Gallois ont signé un contrat de deux ans avec Melvin Nyffeler qui a très bien joué son rôle la saison dernière. Pas de quoi vouloir tout chambouler. De toute façon, les Lakers le pourraient-ils? Probablement pas. C'est donc le calme plat.

Zoug

Un nom: Leonardo Genoni. Fin du chapitre.

Zurich

Lukas Flüeler fait bientôt partie des meubles au Hallenstadion. Il est encore sous contrat jusqu'en 2022. Et comme les bons gardiens poussent bien en région zurichoise, il n'y a pas de quoi s'inquiéter tout de suite. Même si Niklas Schlegel a filé à Berne, il n'y a pas de quoi s'inquiéter.