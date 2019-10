Face au leader du championnat, les ZSC Lions, le HC Bienne a largement été la meilleure formation durant 40 premières minutes parfaitement négociées. Les Seelandais menaient 2-0 après deux tiers temps grâce à des réussites de Anssi Salemela (8e) d’un tir de la ligne bleue en powerplay, et Mike Künzle, auteur d’un bel effort personnel avant d’inscrire le 2-0 (26e).

Les Biennois, qui maîtrisaient pourtant leur match jusque-là, ont ensuite connu un fâcheux passage à vide au début de la troisième période. Les Zurichois n’ont en effet eu besoin que de 52 secondes pour combler leur retard entre la 41e et la 42e minute avant de prendre l’avantage quelques minutes plus tard. Le topscorer Garrett Roe a trompé le gardien jurassien Elien Paupe, préféré à Jonas Hiller titularisé la veille à Langnau, et ainsi remis les ZSC Lions sur les rails avant que le défenseur Tim Berni ne l’imite 52 secondes plus tard pour égaliser à 2-2. Roman Wick a ajouté un troisième but et permis aux Zurichois de prendre les devants pour la première fois de la soirée à la 48e minute de jeu (2-3).

Les Biennois ont profité d’une séquence de supériorité numérique pour égaliser à leur tour. A cinq contre quatre, Marc-Antoine Pouliot s’y est repris à deux fois avant de glisser le puck au fond des filets défendus par Lukas Flüeler (57e, 3-3). Il restait alors 215 secondes à jouer dans le temps réglementaire.

Fuchs fait basculer le match

Durant le temps additionnel, les Zurichois pensaient avoir partie gagnée lorsque Pius Suter a fait trembler les filets. Mais après consultation de la vidéo, la réussite a été annulée en raison d’une obstruction préalable sur le gardien Elien Paupe (63e). Jason Fuchs, à 64 secondes du gong, a quant à lui inscrit le but gagnant à la régulière pour offrir une victoire compliquée au HCB (64e).

Les Seelandais, qui viennent de disputer quatre matches en une semaine, dont les deux derniers en l’espace de 24 heures, bénéficieront d’un peu de répit jusqu’à vendredi lorsqu’ils accueilleront Ambri. Le lendemain, le HCB se déplacera à Lugano pour son dernier match avant la pause internationale d’une dizaine de jours.

Cyrill Pasche, Bienne

Bienne – Zurich Lions 4-3 ap (1-0 1-0 1-3)

Tissot Arena. 5543 spectateurs.

Arbitres: MM. Hebeisen, Müller, Altmann et Wolf.

Buts: 8e Salmela (Cunti/5 c 4) 1-0, 26e Künzle 2-0, 41e Roe (Pettersson, Noreau/5 c 4) 2-1, 42e Berni (Pettersson) 2-2, 48e Wick (Schäppi) 2-3, 57e Pouliot (Fuchs, Rathgeb/ 5 c 4) 3-3, 64e Fuchs (Fey) 4-3.

Bienne: Paupe; Rathgeb, Forster; Fey, Salmela; Moser, Kreis; Sataric; Cunti, Pouliot, Rajala; Tschantré, Ullström, Kessler; Riat, Fuchs, Künzle; Ulmer, Neuenschwander, Kohler. Entraîneur: Törmänen.

Zurich Lions: Flüeler; Noreau, Marti; P. Baltisberger, Geering; Trutmann, Berni; Blindenbacher, Sutter; Pettersson, Roe, Suter; Hollenstein, Krüger, Bodenmann; C. Baltisberger, Sigrist, Wick; Brüschweiler, Schäppi, Pedretti; Sigrist. Entraîneur Grönborg

Notes: Bienne sans Brunner, Gustafsson, Hügli, Lüthi (blessés), Schneider (surnuméraire) ni Karaffa (avec les juniors élites). Zurich sans Prassl, Simic, Diem (blessés) ni Ortio (surnuméraire). But de Suter annulé suite à une obstruction sur le gardien (63e).

Pénalités: 3 x 2’ contre Bienne, 5 x 2’ contre Zurich Lions.