Le LHC a fait la différence en première partie de tiers initial. Bien servi par Emmerton - meilleur Lausannois du moment -, Moy a trompé Schlegel (3e 1-0) quelques secondes après un face-à-face manqué par Sciaroni face à Stephan. Bis repetita quelques instants plus tard. Arrêt de Stephan devant Ruefenacht et 2-0 pour le LHC derrière, à 4 contre 5 et sur une erreur de Schlegel (6e Antonietti). Une histoire de gardiens. C’en était en tout cas déjà assez pour le banc bernois. Exit Schlegel, place à Caminada. Pas de quoi freiner les ardeurs des Vaudois, toutefois, qui ont pris trois longueurs d’avance par l’intermédiaire de Genazzi en supériorité numérique (11e 3-0).

Les Ours ont réduit la marque grâce à Untersander (14e 3-1) et auraient pu rejoindre la première pause avec un retard d’une seule réussite. Mais Stephan, encore lui, a littéralement volé un but à Mursak en fin de période. Lausanne s’est mis en mode gestion dès le tiers médian. Très bien organisé, agressif et discipliné, à l’image d’un Junland enfin convaincant, il a cependant cédé en box play, à la suite d’une faute technique de Stephan (33e Andersson 3-2). Mais il a eu la bonne idée de se redonner de l’air en supériorité numérique à la 46e (belle combinaison entre Bertschy et Kenins). Avant de conclure l’affaire dans la cage vide (60e Jeffrey) pour signer une excellente prestation, efficace dans les deux zones décisives.

Après deux défaites, le LHC a donc parfaitement redressé le tir. Là où il n’avait plus gagné depuis septembre 2016. Idéal avant de recevoir Davos, samedi, dans l’espoir d’engranger un premier succès dans la Vaudoise aréna.

Berne - Lausanne 2-5 (1-3 1-0 0-2)

PostFinance Arena. 15 699 spectateurs.

Arbitres: MM. Stricker, Tscherrig; Fuchs, Wolf.

Buts: 3e Moy (Emmerton, Almond) 0-1, 6e Antonietti (Froidevaux/4c5) 0-2, 11e Genazzi (Frick/5c4) 0-3, 14e Untersander (Blum, Ruefenacht) 1-3, 33e Andersson (Arcobello, Ebbett/5c4) 2-3, 46e Kenins (Bertschy, Genazzi/5c4) 2-4, 60e Jeffrey (Vermin/cage vide) 2-5.

Berne: Schlegel (6e Caminada); Burren, Koivisto; Andersson, B. Gerber; Untersander, Blum; Krueger, C. Gerber; Sciaroni, Mursak, Scherwey; Praplan, Ebbett, Pestoni; Ruefenacht, Arcobello, Moser; Grassi, Heim, Berger.

Lausanne: Stephan; Lindbohm, Frick; Nodari, Grossmann; Heldner, Junland; Genazzi; Moy, Emmerton, Almond; Bertschy, Jooris, Herren; Vermin, Jeffrey, Kenins; Antonietti, Froidevaux, Leone; Traber.

Pénalités: 4x2’ contre Berne; 4x2’ contre Lausanne.

Notes: Berne sans Kämpf (blessé) ni Bieber (surnuméraire). Lausanne sans Oejdemark (surnuméraire), Anex ni Roberts (Ticino Rockets). Berne sans gardien de 57’34 à 58’42 puis de 58’49 à 59’36.