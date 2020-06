Il rêvait secrètement du CP Berne en seizièmes de finale de la Coupe de Suisse, mais c’est finalement le gardien vedette Leonardo Genoni et tout le EV Zoug qui se trouveront à Rarogne le 15 ou le 16 septembre prochain. Le voeu du coach du Petit Poucet de la compétition, Jan Zenhäusern, s’est à moitié exaucé.

Remplir la patinoire

«Si on avait pu choisir, on aurait pris une équipe de LNA, se réjouit l’entraîneur valaisan. On ne pouvait que gagner dans ce tirage au sort. Même si ce n'est pas le SCB, c’est vraiment un joli cadeau.» Tous les joueurs étaient réunis à la fin de leur journée de travail à la buvette de la Raffeisen Arena pour cet événement. «Comme la glace sera installée à mi août, on aura un mois pour préparer ce gros morceau, renchérit le frère de Gerd. J’espère qu’on pourra faire en sorte de remplir la patinoire et, forcément, les caisses du club.» Cette enceinte, construite en décembre dernier, peut accueillir un millier de spectateurs, essentiellement en places debout.

Gardien du HC Rarogne, Yacine Djerrah sera probablement très sollicité contre Zoug. (Photo: HC Rarogne)

Avec un Zoug au complet?

Reste que Yacine Djerrah et Thibaud Bernazzi, les deux portiers de ce club de 2e ligue, salivent déjà à l'idée d'affronter Lino Martschini, Grégory Hofmann et Raphaël Diaz, avec le secret espoir de repousser le plus longtemps possible l'échéance. «On va apprendre à jouer dans la zone défensive, rigole Jan Zenhäusern. Maintenant, j'espère qu'ils ne viendront pas qu'avec des juniors.» A une semaine de la reprise, le coach des Zougois va probablement ménager certaines de ses vedettes, mais pas toutes.

La saison dernière, les Valaisans avaient éliminé La Vallée de Joux (1re ligue) avant de tomber face au HC Martigny. «On est prêts», se marre le coach, qui dans ses rêves les plus fous, joue déjà le tour suivant contre le CP Berne...

Christian Maillard