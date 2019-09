«Nous voulons voir cinq lions!» Le public des gradins toujours aussi bruyants de la Valascia sait reconnaître lorsque ses protégés mettent leurs tripes sur la glace. Lorsque c’est le cas, les fans ont cette capacité d’insuffler un pour-cent d’énergie supplémentaire à leurs joueurs. Et il y en avait bien besoin, notamment lors de trois dernières minutes interminables alors que Bienne tentait le tout pour le tout avec six joueurs face aux cinq «lions» adverses. Dominic Zwerger, Marco Müller, Noele Trisconi, Michael Fora et l’increvable Michael Ngoy ont lutté jusqu’aux dernières secondes pour préserver l’avantage tessinois jusqu’à la sirène libératrice.

Orpheline du fantastique (le mot n’est pas assez fort) Dominik Kubalik parti en NHL, l’équipe de la Valascia doit se battre avec d’autres armes. La principale? L’envie. Et face à une équipe de Bienne solide mais pas géniale, cette volonté de tous les instants a fini par payer. Mais que ce fut dur et besogneux. Que de pucks grattés et que de duels gagnés pour finir par arracher cette deuxième victoire de la saison. Bienne, qui s’était présenté en leader aux portes du Gothard, n’avait peut-être pas cette même énergie du désespoir ni cette hargne qui permet de donner le petit coup de rein supplémentaire à l’instar de Marc-Antoine Pouliot qui a raté un filet désert à la 49e.

Comme une récompense pour les efforts consentis, les lions d’Ambri-Piotta ont eu le droit à la Montanara en guise de chant de victoire. Et lorsque ce kop entonne comme un seul homme l’hymne de toute la vallée, cela justifie tous les coups pris et toutes les gouttes de sueur dépensées. Hier, Bienne n’a pas perdu face à plus fort ni plus talentueux, bien au contre. Les Seelandais se sont inclinés contre plus «mort de faim» qu’eux. Mais les hommes d’Antti Törmänen n’ont pas à rougir de cette défaite. Après quarante minutes, leur verrou semblait tenir le coup grâce, notamment, à un excellent Elien Paupe devant son filet. Préféré à Jonas Hiller en congé, le deuxième gardien a longtemps été excellent.

Jusqu’au réveil des lions, en fait.

Grégory Beaud, Ambri