Les New Jersey Devils et le Tampa Bay Lightning ont allumé 13 fois la lampe dans la nuit de mercredi à jeudi alors que six matches figuraient au calendrier de la NHL. Avec le joueur de centre valaisan Nico Hischier (deux assists), sans le défenseur zurichois Mirco Müller (surnuméraire), l’équipe de la banlieue new-yorkaise s’est inclinée 6-7 dans une prolongation tranchée par Tyler Johnson. Sollicité à 23 reprises, le gardien des Devils Cory Schneider a connu une partie difficile avec seulement 69,6% d’arrêts.

A Columbus, où l’arrière zurichois Dean Kukan a patiné durant 14’24 avec les Blue Jackets (différentiel neutre), les Oilers d’Edmonton se sont imposés 1-4. L’ex-Biennois Gaëtan Haas a obtenu 11’46 de temps de glace avec la formation albertaine alors que l’ancien portier de Lugano Elvis Merzlikins a pris la relève de Joonas Korpisalo à la 25e minute après le 0-4 de Leon Draisaitl. Le Letton a fait face à 19 tirs et les a tous capté ou détourné.

And here comes Elvis Merzlikins at 15:04 to play in the second #CBJ pic.twitter.com/GLdwmY6nu5 — Alison (@AlisonL) October 31, 2019

L’attaquant soleurois Denis Malgin et les Florida Panthers ont obtenu un succès renversant à Denver (3-4 ap). A la 52e minute, le Colorado Avalanche menait 3-1. Mais le Québécois Jonathan Huberdeau a égalisé à la 59e avant de signer le but de la victoire dans le temps supplémentaire.

JONATHAN HUBERDEAU IN OVERTIME! WHAT A COMEBACK BY FLORIDA!#FLAPanthers pic.twitter.com/HXAeWPB0bH — HD365 (@HockeyDaily365) October 31, 2019

A Saint-Louis, où Minnesota a subi un cinquième revers consécutif à l’extérieur (2-1), Kevin Fiala a retrouvé sa place dans l’effectif du Wild. Mais l’entraîneur Bruce Boudreau n’a utilisé son ailier saint-gallois que durant 11’16''. Quant au Canadien de Montréal, il a empoché deux points à Glendale face aux Arizona Coyotes (1-4). Le but de la victoire (0-2) a été obtenu par le défenseur Shea Weber alors que le gardien Antti Raanta avait perdu la lame de l’un de ses patins.