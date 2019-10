Décidément, les Français sont les champions du monde des bourdes relatives aux hymnes nationaux.

On se souvient encore que, le 7 septembre dernier au Stade de France, avant le match France - Albanie, le préposé à la sono avait diffusé l'hymne d'Andorre plutôt que celui de l'Albanie. Et le speaker s'était ensuite excusé auprès des supporters arméniens (et non albanais). On avait frisé l'incident diplomatique, ce qui avait conduit le président Emmanuel Macron à présenter des excuses officielles à l'Albanie.

Rebelote mardi soir à Grenoble, où le CP Berne s'est imposé 3-1 face aux Brûleurs de loups de Grenoble en Champions League. Avant le match, c'est en effet l'hymne... suédois qui a été diffusé en lieu et place de l'hymne suisse. Les organisateurs locaux sont même allés jusqu'à afficher le drapeau suédois et le nom «SWEDEN/SUÈDE» sur les écrans géants de la patinoire, ce qui montre qu'ils ont de la suite dans les idées...

Cette erreur a provoqué la surprise et l'hilarité des joueurs bernois (voir la vidéo ci-dessus). Quant au coach finnois du CP Berne, Kari Jalonen, il a aussi marqué sa surprise. Or, on connaît l'aversion mutuelle que se portent Suédois et Finlandais...

Ce nouveau couac accompli, comment va réagir le Département fédéral des affaires étrangères? Va-t-il exiger des excuses officielles à l'Élysée?

En attendant, on peut sans autre exiger du préposé à la sono grenoblois de revoir sa géographie européenne. Histoire de se mettre en tête que Berne est la capitale de la Suisse, et non de la Suède.