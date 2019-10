Sur courant alternatif depuis le début de saison, les Predators ont facilement dominé le Wild (4-0) jeudi et enchaîné une deuxième victoire de suite. Côté suisse, Roman Josi est à créditer d'un assist alors que Kevin Fiala n'était pas en tenue pour Minnesota.

With the assist on Salomaki's goal, Roman Josi now has 10 on the season. 10 assists in 10 games. #Preds