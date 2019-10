Ce n’était pas vraiment une soirée faste pour les Suisses de NHL. Des quatre patineurs engagés dans les matches de vendredi, un seul a été victorieux avec son équipe. Il s’agit de Jonas Siegenthaler, qui a vu ses Washington Capitals l’emporter au bout du suspense aux tirs aux buts (5-6) contre les Vancouver Canucks. Le défenseur zurichois a hérité d’un temps de glace de 18’43’’ au cours duquel il n’a pas tiré au but. Il a tout de même maintenu un bilan neutre.

C’est le Suédois Nicklas Bäckström qui a marqué le but de la victoire lors de la séance de face à face. Les Caps sont revenus de loin, puisqu’ils étaient menés 5-1 peu après la mi match. Les coéquipiers d’Alex Ovechkin ont alors entamé une remontée folle, conclue par deux buts du Tchèque Michal Kempny (45e et 48e) pour arracher la prolongation puis les tirs aux buts.

De son côté, le buteur appenzellois Timo Meier est resté muet avec les San José Sharks, battus en déplacement à Toronto (4-1). L’attaquant a joué 17’45’’ et a adressé deux tirs en direction de la cage des Leafs, pour un ratio équilibré.

Dans le New Jersey, les Devils ont été dominés par les Arizona Coyotes (3-5). Nico Hischier n’a pas été en mesure de mettre ses coéquipiers sur la voie de la victoire. La starlette valaisanne n’a pas tiré au but et terminé la partie avec un bilan de -2 cumulé en 13’14’’ de jeu. En défense, le Zurichois Mirco Müller a été aligné aussi souvent (13’21’’) et n’a pas non plus tiré au goal. Bilan neutre.

Les autres rencontres de la soirée ont vu l’Avalanche du Colorado réaliser un carton à Las Vegas face aux Golden Knights (1-6), alors que les New York Islanders et les Buffalo Sabres l’ont aussi remporté à l’extérieur, respectivement face aux Ottawa Senators (2-4) et aux Detroit Red Wings (0-2).