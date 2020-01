C’était une victoire «à la lausannoise», un véritable triomphe «à la Peltonen». Une performance quasi parfaite, une solidité défensive à toute épreuve où le moindre soubresaut émotionnel adverse a aussitôt été étouffé. Du hockey sous sa forme la moins romantique, mais un hockey d’une efficacité absolue.

Trop fort, si discipliné, tellement compact et sans la moindre faille défensive, le LHC a déroulé son plan de match de manière presque mécanique. Sa patience a fait le reste, puisque le LHC a cueilli Langnau à froid au début de la deuxième période et plié le match en 46 secondes seulement entre la 22e et la 23e minute grâce à des buts de Yannick Herren et Tim Traber, le Canado-Suisse inscrivant au passage sa première réussite sous le chandail des Lions en 101 matches.

Devant les filets, Tobias Stephan s’est offert l’un des blanchissages les plus faciles de sa carrière: en arrêtant des tirs sans conviction venus des arrondis, le travail de sape de sa défense lui prémâchant déjà les trois-quarts du boulot.

«60 minutes solides, du très bon boulot», a applaudi Ville Peltonen, satisfait de l’application et du sérieux de ses hommes, qui grâce à cette victoire 4-0 à Langnau peuvent désormais se lancer à l’assaut d’une série positive après deux défaites de rang en championnat.

On ne voit d’ailleurs pas comment Fribourg (samedi) puis Rapperswil (mardi) pourraient sortir indemnes de la Vaudoise aréna si les Lions appliquent la même recette que vendredi en Emmental. Car lorsque le LHC décide de saper le moral de l’adversaire en réduisant son champ d’action offensif à néant, il n’y a vraiment plus grand-chose à espérer.

Cyrill Pasche, Langnau

Pour les détails du match, cliquez ici.