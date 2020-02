Certes, les matches ne se jouent pas sur le papier. Pourtant la quatrième ligne lausannoise pourrait aisément prétendre au rôle de seconde triplette à Ambri (tant d’un point de vue qualitatif que financier).

Dans ces conditions, tout autre résultat qu’une victoire large des Lions est à considérer comme une prestation incomplète. Car même face à un HCAP orphelin de sept éléments, les hommes de Ville Peltonen n’ont pas franchement été à la fête dans le congélateur de la Valascia. Loin s’en faut, même.

Ce sont d’ailleurs les joueurs locaux qui ont fait le jeu durant la majeure partie du temps. Nombre de shoots: 27-19 en faveur des Tessinois. Plus prompts à se jeter comme des crève-la-dalles sur tous les pucks, les hommes de Luca Cereda sont revenus de 0-2 à 2-2 à la faveur, il est vrai, d’un coup du sort.

Qui sait si la rencontre n’aurait pas été pliée sans le but contre son camp de Petteri Lindbohm? Mais comme vendredi face à Lugano, un grain de sable a durablement enrayé la machine lausannoise. Si bien que les Léventins se sont peu à peu remis dans le match, sans jamais paniquer.

Au final, Josh Jooris a eu le bon goût de ne pas laisser passer la première occasion de la prolongation. Sans cette finition parfaite du joueur de centre, le LHC aurait pu terminer ce week-end encore plus mal qu’il ne l’avait commencé. Mais les défaites des adversaires directs (Lugano, Fribourg et Berne) permettent aux Vaudois de respirer un rien mieux que 24 heures plus tôt. C’est déjà ça.

Grégory Beaud, Ambri

