Au vu des circonstances - trois titulaires blessés en attaque -, Lausanne a su faire bloc et colmater les brèches. Il y a mieux, c’est certain, qu’affronter Ambri en Léventine au mois de novembre en devant bricoler quatre lignes offensives. Lee Roberts, un espoir parqué chez les Ticino Rockets, a pour l’occasion dû être rappelé pour faire le nombre. C’est dire si quelques absences seulement suffisent déjà à mettre le LHC dans l’embarras.

Le directeur sportif, Jan Alston, sera bien forcé d’agir prochainement sur le marché des transferts si les absences de Josh Jooris, Cody Almond et Robin Leone devaient durer plus longtemps que prévu. Il ne fait aucun doute que le LHC sera forcé de revoir ses ambitions à la baisse s’il ne parvient pas à étoffer quelque peu son contingent avant le début des séries pour le titre.

Hier à la Valascia, contre une équipe d’Ambri accrocheuse, certains Lions ont dû tirer sur la corde pour compenser les absences. Lausanne a toutefois livré un match solide et assuré l’essentiel: une victoire acquise au talent durant le temps additionnel grâce à un but de Dustin Jeffrey à 22 secondes de l’épreuve des tirs au but.

Ce succès, 24 heures après le revers à domicile face à Bienne et sur une patinoire qui a souvent joué de vilains tours aux Lausannois, fait du bien au moral après trois défaites de rang en championnat. Mais le weekend du LHC n’est évidemment pas pour autant réussi. Avec seulement deux points récoltés sur les six en jeu, les Lions sont restés bien loin du compte.

Cyrill Pasche, Ambri

Pour les détails du match, cliquez ici.