Tim Traber n’était pas sur la feuille de match, vendredi soir à la Vaudoise aréna à l’occasion du duel opposant le LHC au CP Berne (2-5). Six jours après avoir écopé d’une pénalité de match après une bagarre contre son vis-à-vis de Fribourg Gottéron Daniel Brodin, l’attaquant lausannois était annoncé «suspendu» par le club vaudois.

Conséquence: avec les absences de Cody Almond et de Benjamin Antonietti (blessés), les Lions ont affiché un alignement incomplet, fait de onze attaquants seulement. Le hic? Tim Traber était en réalité «éligible», comme l’a expliqué la National League sur Twitter samedi en début d’après-midi: «Etant donné qu’il s’agissait de sa première punition majeure, elle ne débouchait pas sur une suspension.»

Traber was eligible to play, since the major was his first, not resulting in a suspension. As to why he didn‘t play, you‘d have to ask his club.