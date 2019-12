Cela fait quelque temps déjà que le public de la Vaudoise aréna a fait le deuil du «hockey champagne». Comme face à Zoug mardi, une soirée durant laquelle Lausanne a livré un match globalement solide sur le plan défensif – il le fallait bien pour résister à la formation du Norvégien Dan Tangnes durant 50 minutes – mais n’a pas produit grand-chose en phase offensive.

Dans l’approche tactique, Zoug s’est comporté comme une équipe conquérante évoluant à domicile: sûre d’elle, précise et toujours animée par cette volonté d’aller vers l’avant. Le LHC, à l’inverse, a avant tout proposé un hockey terriblement laborieux parsemé de quelques hauts et de bas par-ci, par-là: un jeu toujours aussi prudent, sans grande ambition, si ce n’est de ne surtout pas perdre. Un jeu dénué d’inspiration, un peu comme un bon élève qui récite sa partition sans grande conviction.

Une sortie sous les sifflets

Encore une fois, les Lions n’ont rien osé, rien tenté, même lorsqu’ils se sont retrouvés menés à la marque dès la 50e minute de jeu. Où était donc passé l’énergie du désespoir, celle qui permet de renverser des montagnes, sinon des situations mal emmanchées comme ce fut le cas hier? Difficile de bousculer une équipe aussi bien en place que cet EVZ-là sans y mettre une pointe d’émotion ni en montrant aussi peu d’envie que les choses changent lorsque la défaite est devenue une évidence en fin de match. Sans dévier une seule seconde de son plan de jeu, le LHC s’est lentement consumé devant ses partisans, et le coup de sirène final – sous les sifflets… - a peut-être même été accueilli comme une délivrance par une équipe qui n’a pas eu le moindre sursaut d’orgueil.

Cela fait maintenant quatre défaites de rang en championnat (Fribourg, Berne, Davos et Zoug) pour ce LHC qui sait plus comment s’y prendre pour faire la différence et qui a aussi perdu sa confiance en cours de route.

La visite vendredi de Genève-Servette, ce rival contre qui les Lions se sont à chaque fois pris les pieds dans le tapis cette saison – trois défaites dont deux fois à la Vaudoise aréna - n’est peut-être pas une aussi mauvaise nouvelle que cela pour la troupe de Ville Peltonen. La perspective d’un derby lémanique sera-t-elle aussi annonciatrice du retour des émotions et des étincelles dans le camp vaudois?

Cyrill Pasche, Lausanne

Retrouver le fil de match ici

Lausanne – Zoug 0-3 (0-0 0-0 0-3)

Vaudoise aréna. 7777 spectateurs. Arbitres: MM. Wiegand, Dipietro, Fuchs et Altmann.

Buts: 50e Alatalo 0-1, 54e Lindberg (Alatalo/ 5 c 4) 0-2, 58e Martschini (5 c 6, cage vide) 0-3.

Lausanne: Stephan; Lindbohm, Frick; Grossmann, Genazzi; Heldner, Junland; Nodari, Oejdemark; Almond, Jooris, Kenins; Bertschy, Jeffrey, Vermin; Moy, Emmerton, Herren; Traber, Froidevaux, Leone. Entraîneur: Peltonen.

Zoug: Genoni; Thiry, Alatalo; Diaz, Morant; Schlumpf, Geisser; Zryd; Klingberg, Kovar, Hofmann; Martschini, Lindberg, Thorell; Simion, Senteler, Zehnder ; Langenegger, Albrecht, Leuenberger. Entraîneur: Tangnes.

Notes: Lausanne sans Antonietti (blessé) ni Roberts (avec Ticino Rockets). Zoug sans Bachofner, Stadler, Schnyder, Zgraggen (blessés), Hollenstein ni Stoffel (Suisse M20). Tirs sur le poteau: Schlumpf (17e), Hofmann (41e). Lausanne sort son gardien au profit d’un sixième joueur de champ (de 57’42 à 57’56).

Pénalités: 2 x 2’ + 1 x 10’ (Bertschy) contre Lausanne, 2 x 2’ + 1 x 10’ (Lindberg) contre Zoug.