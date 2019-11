Avec sept titulaires blessés, l’infirmerie du CP Berne affichait presque complet à l’heure d’affronter vendredi le LHC dans la capitale. Côté lausannois, seul Cody Almond, manquait à l’appel tandis que Christoph Bertschy, qui avait fait l’impasse sur l’entraînement matinal en raison d’une grippe, était bel et bien sur la glace face à son ex club.

Le CP Berne a exploité la première situation de supériorité numérique – puck tiré hors de la surface de jeu par Fabian Heldner – pour ouvrir la marque à 5 contre 4. Thomas Rüfenacht, au rebond, a inscrit son 4e but de la saison (10e, 1-0). Les Lions ont égalisé grâce à Joël Genazzi, servi par Joël Vermin (30e, 1-1), avant de prendre l’avantage 53 secondes avant la deuxième pause sur un tir de Matteo Nodari (40e). Les Ours sont revenus à la hauteur des Vaudois en début de troisième période lorsque Jan Mursak a trompé Tobias Stephan (42e, 2-2).

Le but de la victoire est venu de la canne de Christoph Bertschy, auteur d’un tour de magie avant de glisser le puck entre les jambières de Pascal Caminada. Il restait alors 77 secondes à jouer dans le temps réglementaire. Samedi soir, le LHC reçoit Genève-Servette à la Vaudoise aréna.

Cyrill Pasche, Berne

Berne – Lausanne 2-3 (1-0 0-2 1-1)

PostFinance-Arena. 15 559 spectateurs.

Arbitres: MM. Stricker, Müller, Fuchs et Ambrosetti. Buts: 10e Rüfenacht (Untersander, Arcobello/ 5 c 4) 1-0, 30e Genazzi (Vermin, Leone) 1-1, 40e (39’07) Nodari (Lindbohm, Bertschy) 1-2, 42e Mursak (C. Gerber, Burren) 2-2, 59e Bertschy (Lindbohm) 2-3.

Berne: Caminada; Andersson, McDonald; Untersander, Henauer; Burren, C. Gerber; Rüfenacht, Ebbett, Scherwey; Praplan, Arcobello, Moser; Sciaroni, Mursak, Kämpf; Spiller, Berger, J. Gerber. Entraîneur: Jalonen.

Lausanne: Stephan; Lindbohm, Frick; Heldner, Junland; Grossmann, Genazzi; Nodari; Moy, Emmerton, Vermin; Bertschy, Jeffrey, Herren; Leone, Jooris, Kenins; Roberts, Froidevaux, Antonietti; Traber. Entraîneur: Peltonen. Notes: Berne sans Bieber, Blum, B. Gerber, Krueger, Grassi, Heim ni Pestoni (blessés). Lausanne sans Almond (blessé) ni Oejdemark (surnuméraire). Tirs sur le poteau: Emmerton (21e), Ebbett (24e) et Jeffrey (60e). Berne sort son gardien au profit d’un sixième joueur de champ (de 59’14 à la fin du match).

Pénalités: 3 x 2’contre Berne, 3 x 2’ contre Lausanne.