On se demandait où était passée l’âme du LHC. Si les Lions étaient encore capables de mettre des émotions dans leur jeu. De se révolter, d’afficher leur caractère et de se serrer les coudes pour sortir de leur spirale négative. Après une réaction inachevée face à GE Servette vendredi, ils ont répondu par l’affirmative en bouclant l’année 2019 par deux victoires à l’extérieur, sur la glace de Zurich samedi (6-2), puis à Lugano lundi (2-0).

Les vertus du blanchissage

Un blanchissage. Rien de tel pour partir en congé en ayant refait le plein de confiance et de certitudes. Surtout lorsque ce «shutout» est le résultat d’une unité de tous les instants et du travail de sape de chacune des lignes. De chaque joueur engagé dans la bataille. Au cours de ce troisième match disputé en quatre jours, c’est bien de bataille dont il fallait parler. Et les Lions ont dû aller puiser au fond d’eux-mêmes pour s’arracher en équipe.

Peltonen redistribue les responsabilités

Ville Peltonen a sa part de responsabilité dans le renouveau du LHC. En mettant à l’écart Jonas Junland, il a rappelé que le collectif devait primer sur les individualités. Et il a réinstauré de la concurrence, chose qui auparavant manquait. Lundi, il a insufflé de la confiance à ses joueurs de l’ombre en tournant à quatre lignes. Et sa troupe le lui a bien rendu, l’arrière-garde en tête. A vrai dire, en l’absence de Junland, tout le monde semble être monté en puissance. Du patron Lindbohm au jeune Oejdemark. C’est ce qu’on appelle une réaction d’équipe.

Jérôme Reynard, Lugano

