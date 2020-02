Cette fois-ci, c’était bien. Ce n’était pas encore un feu d’artifice offensif, mais c’était vraiment bien malgré tout. Soixante minutes sur les talons jeudi à Genève (11 tirs), 60 minutes pied au plancher le lendemain face aux ZSC Lions (34 tirs). Du jeu, des émotions. Enfin! Le résultat final est certes le même: deux victoires à trois points qui offrent du répit aux Lions et les replacent en position idéale au classement (5e), à quelques encablures seulement de GE Servette (4e) avec encore deux matches en plus sous le coude d’ici à la fin de la saison régulière.

C’est tout de même plus sympa un match de hockey lorsqu’une équipe aussi talentueuse que le LHC se décide enfin à prendre les choses en mains. Contre Zurich, les Lions ont retrouvé leur fougue, leur entrain, ce petit grain de folie et surtout cette volonté d’aller vers l’avant quoi qu’il arrive.

Le résultat au second plan

Et même s’ils avaient pour une raison ou pour une autre perdu ce duel, personne n’aurait quitté la patinoire avec un goût d’inachevé et de gâchis. Vendredi, le LHC a pour la première fois depuis bien longtemps placé le jeu et les émotions au premier plan. A un tel point que le résultat final en devient presque anecdotique. Ville Peltonen et ses hommes se sont réconciliés avec un public trop souvent déçu par leurs prestations à domicile cette saison. C’était sans doute encore plus important qu’une victoire.

Celle-ci fait en tout cas partie de celles qui donnent confiance et apportent des certitudes pour la suite. Tout ceci demande encore confirmation, car c’est bien connu: chassez le naturel, il reviendra au galop. A moins que les Lions trouvent eux aussi qu’il est finalement bien plus satisfaisant de gagner en jouant pied au plancher plutôt que de jouer sur les talons.

Cyrill Pasche, Lausanne

Lausanne – Zurich Lions 4-2 (1-1 1-1 2-0)

Vaudoise aréna. 8675 spectateurs. Arbitres: MM. Stricker, Fluri, Fuchs et Wolf.

Buts: 8e P. Suter (Roe/ 4 c 5!) 0-1, 20e (19’02) Holm 1-1, 22e Herren (Moy/ 5 c 4) 2-1, 39e P. Suter (C. Baltisberger) 2-2, 42e Herren (Moy, 5 c 4) 3-2, 60e (59’02) Grossmann (5 c 6, cage vide) 4-2.

Lausanne: Stephan; Grossmann, Genazzi; Lindbohm, Frick; Nodari, Holm; Oejdemark; Bertschy, Jooris, Leone; Antonietti, Jeffrey, Vermin; Moy, Almond, Herren; Traber, Froidevaux, Roberts. Entraîneur: Peltonen.

Zurich Lions: Ortio; Noreau, Marti; P. Baltisberger, Geering; Trutmann, Berni; Sutter, K. Suter; C. Baltisberger, Roe, P. Suter; Hollenstein, Diem, Bodenmann; Brüschweiler, Krüeger, Pedretti; Simic, Schäppi, Sigrist. Entraîneur Grönborg

Notes: Lausanne sans Emmerton ni Kenins (blessés). Zurich sans Blindenbacher, Flüeler, Wick (blessés), Prassl (malade) ni Pettersson (surnuméraire). Temps mort demandé par Zurich (57’14). Zurich sort son gardien au profit d’un sixième joueur de champ (de 57’14 à 59’02).

Pénalités: 3 x 2’ contre Lausanne, 5 x 2’ contre Zurich Lions.