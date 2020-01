Goran Bezina (39 ans), qui a subi une déchirure du ligament latéral du genou droit le 23 décembre lors d’un duel de Swiss League remporté par Sierre contre les Ticino Rockets (4-1), a-t-il déjà livré son dernier match officiel?

A l’évocation de l’hypothèse, le défenseur chablaisien, qui se déplace sans béquilles et qui ne devra pas subir d’intervention chirurgicale, fronce les sourcils. Rencontré jeudi à Graben durant la rencontre gagnée aux tirs aux buts par les Sierrois contre les GCK Lions (2-1), l’ex-joueur de Genève-Servette conserve l’espoir de revenir au jeu cette saison. «Chaque fois que j’ai subi une blessure, j’ai réussi à opérer un comeback avant la date formulée par les médecins», rappelle-t-il avec sa faconde qui n’a pas subi l’érosion du temps. Les docteurs estiment que la durée de l’absence de Bezina oscillera entre six et huit semaines. Le joueur ambitionne de chausser ses patins d’ici à la fin du mois de janvier. Et comme le dernier match de la phase régulière de la saison est programmé le 15 février…

«J’ai du fun: pourquoi arrêter?»

Mais un autre projet germe dans la tête de l’ancien international: même si, le 2 août 2019, jour où il avait apposé sa signature au bas du contrat conclu avec le HC Sierre, il avait souligné que cet exercice serait son 22e et dernier à l’échelon professionnel, Goran Bezina envisage très sérieusement de prolonger son aventure avec le club du Valais central. «Oui, c’est dans l’air, confirme-t-il alors qu’il ne lâche pas des yeux les actions développées par ses (jeunes) coéquipiers. Quand j’avais affirmé que j’allais me retirer au terme de cette campagne, je n’avais pas imaginé prendre autant de plaisir sur la glace et dans le vestiaire sierrois. Pourquoi arrêter alors que j’ai tant de fun?»

Après une entame de saison difficile, où il a dû s’adapter au jeu pratiqué dans la petite ligue, le champion d’Autriche 2007 a trouvé ses repères et affiché avec constance sa solidité dans la zone défensive et sur la ligne bleue dans les phases d’avantage numérique. «Je n’ai que du positif à dire sur Goran», résume Dany Gelinas, l’entraîneur en chef des néo-promus «rouge et jaune» qui pointent à la 9e place du classement avec une collecte de 35 unités en 33 sorties. En 30 matches, Bezina a récolté douze points, dont trois buts, et passé 39 minutes au cachot.

Joueur en Valais, scout pour Genève?

S’il devait jouer les prolongations avec le HC Sierre en 2020-2021, le Montheysan ne tirerait pas pour autant un trait sur ses aspirations à amorcer sa reconversion dans l’organigramme de Genève-Servette. Au contraire, il pourrait être employé par les deux équipes: joueur avec Sierre et dépisteur avec les Aigles. «Nous devons affiner les détails, explique-t-il. Mais, a priori, les deux fonctions semblent parfaitement compatibles. En étant sur la glace, je fais face à tous les joueurs de Swiss League. Je suis à même d’évaluer les talents émergents.» Et de trouver un peu de temps pour aller visionner des matches de juniors.

L’idée est loin d’être sotte. Elle pourrait se concrétiser à très court terme.

Emmanuel Favre, Sierre