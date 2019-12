Premier tir, premier but encaissé après 27 secondes. Le HC Bienne, avec Elien Paupe à la place de Jonas Hiller (ménagé en vue de la rencontre de samedi contre Langnau) devant les filets, a vécu un début de match très compliqué à la Resega. Après l’ouverture du score de Linus Klasen (1e), c’est Romain Loeffel, en powerplay, qui a doublé la mise d’une reprise directe au second poteau (9e, 2-0). Pour ne rien arranger, les Biennois ont accumulé les pénalités (5 x 2’) en première période. Seul point positif pour les hommes d’Antti Törmänen : ils ont rejoint les vestiaires avec un déficit de «seulement» deux buts à la première pause.

La boulette de Paupe

Après avoir limité les dégâts en première période, les Biennois ont égalisé en l’espace de 61 secondes seulement. Jason Fuchs, servi par Luca Cunti (22e, 2-1) puis Mike Künzle en powerplay, superbement démarqué par Fuchs (23, 2-2), ont permis au HCB de gommer son début de match quelconque. Les Seelandais, après avoir dominé la deuxième période, ont toutefois encaissé le 3-2 à 10 secondes de la sirène lorsque Loeffel, à 4 contre 4, a inscrit son deuxième but de la soirée. Revenus au score pour la deuxième fois de la soirée grâce à un but de Ramon Tanner à 4 contre 5 (44e, 3-3), les Seelandais ont encaissé le 4-3 après une relance complètement manquée de leur gardien Elien Paupe derrière les filets. L’international Alessio Bertaggia n’a plus qu’eu à glisser le puck dans la cage vide (53e, 4-3). Loeffel, dans la cage vide, a marqué le but de la sécurité à la 59e (5-3) et s’est offert au passage un triplé face aux Biennois, tout juste une semaine après en avoir marqué quatre avec l’équipe de Suisse contre la Russie à Viège!

Samedi, les Seelandais reçoivent Langnau. La victoire sera impérative après trois défaites de rang.

Cyrill Pasche, Lugano

Lugano – Bienne 6-3 (2-0 1-2 3-1)

Cornèr Arena. 5597 spectateurs.

Arbitres: MM. Stricker, Müller, Kaderli et Altmann.

Buts: 1e Klasen (0’’27) Klasen (McIntyre) 1-0, 9e Loeffel (McIntyre/ 5 c 4) 2-0, 22e Fuchs (Cunti, Fey) 2-1, 23e Künzle (Fuchs, Rajala/ 5 c 4) 2-2, 40e (39’50) Loeffel (Lajunen/ 4 c 4) 3-2, 44e Tanner (4 c 5!) 3-3, 53e Bertaggia (4 c 5!) 4-3, 59e Loeffel (4 c 6, cage vide) 5-3, 60e Chiesa (4 c 6, cage vide) 6-3.

Lugano: Zurkirchen; Postma, Riva; Chiesa, Wellinger; Loeffel, Jecker; Ronchetti; Klasen, McIntyre, Bertaggia; Zangger, Lajunen, Suri; Fazzini, Romanenghi, Lammer; Walker, Sannitz, Jörg; Bürgler. Entraîneur: Domenichelli.

Bienne: Paupe; Rathgeb, Forster; Salmela, Sataric; Kreis, Fey; Fuchs, Ullström, Rajala; Brunner, Cunti, Künzle; Schneider, Gustafsson, Neuenschwander; Tschantré, Tanner, Holdener. Entraîneur: Törmänen.

Notes: Lugano sans Morini, Vauclair (blessés) ni Chorney (surnuméraire). Bienne sans Hiller (ménagé), Moser (Suisse M20), Hügli, Lüthi, Riat, Ulmer ni Pouliot (blessés). Tir sur le poteau: Loeffel (4e), Fazzini (10e). Bienne sort son gardien au profit d’un sixième joueur de champ (de 58’36 à 58’41; puis de 58’50 à 59’55).

Pénalités: 6 x 2’ contre Lugano, 7 x 2’ contre Bienne.