Loïc Burkhalter, la défaite 1-7 à domicile contre Olten mercredi soir a-t-elle été la goutte d'eau qui fait déborder le vase?

A un moment donné, il fallait agir. Là, nous n'avions plus le choix. Nous avons soutenu Mikael Kvarnström le plus longtemps possible. C'est le sport. Des fois, des gens fonctionnent bien dans un certain environnement, et parfois rien ne va. Avec lui, cela n'a malheureusement pas pris et le déclic n'a jamais eu lieu... Ce match contre Olten est un peu le résumé de notre saison: on prend un ou deux buts, et puis tout s'écroule. On a vu que les joueurs avaient perdu confiance en leurs moyens. Il s'agit désormais de les soutenir et de remonter la pente.

Vous êtes le nouvel entraîneur, en attendant de trouver un nouveau coach. Avez-vous déjà coaché une équipe?

Nous nous sommes séparés de Mikael Kvarnström jeudi, donc cela ne nous laissait pas le temps de trouver un successeur avant le prochain match. Je vais aller sur le banc sur une base intérimaire. J'ai déjà coaché des équipes juniors, mais jamais au niveau professionnel. Ma priorité est que les joueurs retrouvent le sourire et fassent un bon entraînement vendredi, avant d'aller à Biasca le lendemain pour affronter les Ticino Rockets.

Le profil du futur coach du HC La Chaux-de-Fonds?

J'espère trouver le bon candidat durant la pause des équipes nationales. J'ai bien sûr déjà reçu quelques dossiers. On verra la semaine prochaine...