Deux Suisses étaient en lice lundi soir en NHL, alors que seulement quatre rencontres étaient au programme. Tous deux se sont imposés, mais sans particulièrement se mettre en évidence.

Le défenseur des Winnipeg Jets Luca Sbisa a pris une part active dans le succès de son équipe au Centre Bell du Canadien de Montréal. (3-2). Il a patiné pendant 20'51'' pour terminer la rencontre sur un différentiel neutre.

L'attaquant jurassien des Edmonton Oilers Gaëtan Haas a également fini avec un différentiel de 0. Son équipe s'est imposée 6-4 à Toronto face aux Maple Leafs. Haas n'a été aligné que durant 7'16''.

Nashville: Laviolette prend la porte

Par ailleurs, les dirigeants des Nashville Predators ont congédié leur entraîneur Peter Laviolette et son adjoint Kevin McCarthy. Le club du défenseur suisse Roman Josi, en grande forme cet hiver, connaît en effet des moments plus difficiles cette saison, lui qui n'est que onzième de la Conférence Ouest, à sept points de la dernière place qualificative pour les play-off.

«Sous le leadership de Peter et de Kevin, notre organisation a atteint des sommets inégalés (finale de la Coupe Stanley, notamment), a indiqué le directeur général de l’équipe David Poile dans un communiqué. Leur passion pour le sport, leur capacité à motiver l’équipe et leur détermination à être les meilleurs a rendu cette décision difficile. De la part de toute l’organisation, je veux remercier Peter et Kevin pour leur contribution aux Predators de Nashville au cours des cinq dernières saisons et demie.»

#Preds relieve Peter Laviolette, Kevin McCarthy of coaching duties. https://t.co/I34a5DVM8v — Nashville Predators (@PredsNHL) January 6, 2020

NHL. Les résultats de lundi: Los Angeles - Columbus 2-4. Toronto - Edmonton 4-6. Montréal - Winnipeg 2-3. New York Islanders - Colorado 1-0.