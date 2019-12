Du côté de Fribourg, Ludovic Waeber est cantonné à un rôle de remplaçant. Barré par Reto Berra à la BCF Arena, le futur portier de Zurich a été prêté à Ambri-Piotta pour la durée de la Coupe Spengler. Remplaçant lors du match d’ouverture face à Salavat Yulaev Ufa, il a été parfait contre Turku lors du succès 3-0 des Léventins. Grâce à cette excellente prestation, le club de la Valascia est d’ores et déjà qualifié pour les demi-finales.

Ludovic Waeber, racontez-nous votre premier match en Coupe Spengler.

C’était très spécial. J’avoue avoir été un peu plus nerveux que d’habitude avant le coup d’envoi. Changer d’équipe n’est jamais aisé. Il y a un système qui est différent et il faut s’acclimater même si mon job, au final, est un peu tout le temps le même: arrêter les pucks (rires).

Dans la patinoire, l’ambiance était une nouvelle fois au rendez-vous. En aviez-vous conscience?

Oui, c’est clair. Déjà jeudi lorsque j’étais remplaçant, j’avais les frissons rien que d’entendre toute cette foule qui criait et chantait pour nous supporter. Mais de jouer pour eux, c’est encore autre chose. Cela nous a donné des ailes.

Votre dernière sortie avec Fribourg avait été particulière…

Oui, j’avais joué quelques minute pour remplacer Reto Berra qui avait un problème d’équipement.

Mais hormis cela, vous n’êtes actuellement pas dans le rythme. Est-ce plus difficile?

Peut-être durant les premières minutes. Ensuite, c’est allé. Les gars devant moi m’ont bien aidé. J’ai aussi été soutenu par les deux autres gardiens, Daniel Manzato et Benjamin Conz. Ce dernier m’a prêté son casque aux couleurs d’Ambri. Je le connais un peu mieux que Daniel. Mais ce sont les deux de bons gars. Tout le monde se bat pour son coéquipier. C’était vraiment un excellent moment. J'ai eu de la chance de jouer ce match et je me réjouis de la suite du tournoi.

Grégory Beaud, Davos