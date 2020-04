Chroniqueur régulier pour la radio 91.9 Sports, l’ancien Luganais Maxim Lapierre a régalé les auditeurs en racontant des anecdotes savoureuses sur ses trois saisons passées dans le championnat de Suisse. Il a ainsi évoqué quelques retours mouvementés du côté de la Resega. «Parfois, quand l’équipe traversait une mauvaise série, les fans nous attendaient en pleine nuit au retour du bus. Ils nous bloquaient le passage, a rapporté le Canadien avec le sourire. Ils ne nous laissaient pas passer tant que les leaders du vestiaire ne descendaient pas s’expliquer auprès des supporters, dont certains étaient masqués et armés de battes de baseball. J'avais peur.» Stéphane Langdeau, le journaliste de la radio ne s’attendait pas à ça. «Là, tu viens de me surprendre», a-t-il lancé.

Maxim Lapierre (614 matches de NHL) a aussi été surpris en découvrant l’ambiance électrique de la patinoire tessinoise. «J’avais une routine à Lugano. Je descendais le matin au bord du lac, je prenais un espresso avec un croissant au chocolat. Il y avait le soleil et les palmiers. Il faisait chaud. Lugano, c’est un peu comme la Floride, c’est beau et ensoleillé, même s’il fait un peu plus froid l’hiver. J’avais parfois l’impression d’être en vacances, mais tout changeait quand j’arrivais à la patinoire. Les tifosi sont des fanatiques. Il y avait 8000 personnes, mais j’avais l’impression qu’ils étaient 30 000.»

Les matches contre Ambri sont évidemment ceux qui ont laissé le plus de trace dans l’esprit du joueur, qui porte désormais les couleurs de Berlin. «Pour les derbys, je demandais parfois à ma femme et mes enfants de rester à la maison tellement c’était chaud. Je savais que ça allait brasser dans les estrades!» L’ambiance était parfois hostile à domicile également. Lapierre cite une anecdote racontée par un ancien: «Un jour, la tribune des supporters luganais était recouverte d’un immense drap. Quand le rideau est tombé au coup d’envoi, tous les fans ont lancé des balles de tennis sur la glace en disant : Si vous n’avez pas de «balls» (ndlr: de couilles en anglais), on va vous en donner!»

Il faut espérer pour le spectacle et notre championnat que toutes ces anecdotes n’effraieront pas Charles Hudon, l’ailier du Canadien proposé à plusieurs clubs de National League. «Il est le joueur idéal pour la Suisse, c’est le prototype parfait, croit Lapierre. Il a une grande vitesse, il peut amasser des points. Cela dit, il est encore un peu jeune. J’aimerais bien le voir encore une saison en NHL. Il pourrait être très précieux dans des équipes comme Pittsburgh ou Washington. La Suisse, il pourra y aller plus tard. Il n’a que 25 ans. Or pour un gars comme lui, la porte sera ouverte encore dix ans.»