Quelle magnifique initiative. Au repos forcé avec Genève-Servette, la saison de hockey sur glace en Suisse ayant été purement et simplement annulée en fin de semaine en raison de la pandémie de Covid-19 qui sévit à travers la planète, Arnaud Jacquemet ne partira pas en vacances prématurément. En effet, les autorités recommandent de limiter au maximum les déplacements et le défenseur des Grenat a décidé d'aider ceux qui en ont besoin depuis chez lui lors des prochaines semaines. Voici le message posté sur Facebook par le natif de Sion, âgé de 31 ans, samedi matin.

«Chères amies, chers amis,

Suite aux dispositions prises par le Conseil fédéral, ma femme et moi sommes à la recherche de famille(s) monoparentale(s) à Genève ayant une occupation ne leur permettant pas de rester à la maison pour s’occuper de leurs enfants et qui n’auraient pas de possibilité de garde chez leurs proches.

Nous proposons de nous occuper gratuitement d’un ou deux petits enfants (âge primaire ou plus jeune) 2 à 3 jours par semaine ces prochaines 2-3 semaines au besoin pour aider à soulager le parent. Nous parlons français, allemand et anglais, avons 31 et 32 ans et un fils de 10 mois. Nous proposons notre aide parce que nos occupations font que nous serons tous les deux à la maison ces prochains temps et souhaitons aider des personnes n’ayant pas cette possibilité là.

Si vous connaissez quelqu’un ou êtes vous-même dans cette situation, contactez-moi en MP. Sinon, partagez cette publication pour que l’on puisse aider une famille au plus vite, merci d’avance.

Arnaud et Veronika Jacquemet»

