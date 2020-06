Qualifié pour la Champions Hockey League, le Genève-Servette HC affrontera les Straubing Tigers (Allemagne), les 6 et 13 octobre prochains en seizièmes de finale. Pour l'occasion, le club lémanique offre à ses fans l'opportunité de choisir avec quel maillot les Aigles évolueront.

???? CHAMPIONS HOCKEY LEAGUE ????

Avec quel maillot le #GSHC va t-il jouer la @championshockey? C'est à toi de choisir en votant pour ton design préféré!



Vote dès maintenant et tente de remporter deux places pour le match du 6 octobre ???? https://t.co/bq3GRuLCGa #ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/4D91G1W0lX — Geneve-Servette HC (@officialGSHC) June 16, 2020

Sur le site internet du GSHC, cinq designs différents sont ainsi proposés: deux en grenat, deux en noir et un en... vert olive. Surprenant. «Ah oui?, rigole Arnaud Cogne, responsable communication et événementiel. On s'est dit qu'on voulait créer quelque chose d'inédit, sortir des sentiers habituels. Qui dit compétition exceptionnelle dit maillot exceptionnel, non? Et puis, il y a quand même un peu de grenat dessus...»

Pas certain que les supporters soient de cet avis. Lancée mardi soir, l'opération a comptabilisé plus de 200 votes lors de sa première heure de vie. Et le fameux maillot vert olive était loin d'être en tête. «On va laisser vivre le sondage une semaine, puis on communiquera les résultats.» D'ici là, c'est par ici que ça se passe.

Les cinq designs proposés:

