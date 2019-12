Quelle déception! On se réjouissait pourtant de revenir dans cette fosse, de ce rendez-vous si spécial entre ces deux frères ennemis où la plupart du temps des gants s’envolent sur la glace. Entre deux équipes en forme, cela promettait des étincelles, du spectacle. Or les traditions se perdent… Avant, à chaque fois que Fribourgeois et Bernois se rencontraient, il y avait de l’excitation, souvent de la haine, des bagarres qui éclataient. C’était le duel qu’il ne fallait surtout pas perdre, mais gagner à tout prix.

Le derby des Zähringen, ce n’était pas un match comme un autre, mais, comme au Tessin quand Lugano défie Ambri, une tragédie avec des duels homériques, des héros portés en triomphe, une partie chargée d’histoires et d’émotions. C’était le combat entre David et Goliath, le «petit» qui allait défier l’Ours dans la fosse, c’était quelque chose, l’enjeu était souvent plus important que les trois points à la fin. Il y avait un honneur à défendre entre ces deux villes jumelles séparées d’une trentaine de kilomètres.

C’était avant. Hier, il n’y avait personne pour se mettre au show, de l’huile sur le feu, cette émotion qui change tout. La patinoire était certes comble, mais il n’y a pas eu de porte qui claque, le public qui se chauffe, des joueurs qui sortent de leurs gonds, rien de tout cela. Un match gentillet qui s’est joué au dernier tiers entre deux équipes en forme qui restaient sur de belles sorties. À la fin c’est Berne qui restait sur deux défaites face à Fribourg, qui a fait de la rondelle un palet fédéral. Mais quelle déception…

Christian Maillard, Berne

Berne - Fribourg Gottéron 4-2 (1-1 1-1 2-0)

PostFinance Arena, 16461 spectateurs. Arbitres: MM. Wiegand, Tscherrig; Kaderli, Cattaneo.

Buts: 8e Arcobello (Untersander, Ebbett/5 c 4) 1-0, 17e Gunderson (Desharnais, Mottet) 1-1, 30e Brodin (Walser, Abplanalp) 1-2, 36e Ruefenacht (Ebbett, Arcobello/5 c 4) 2-2, 50e Moser (Untersander, Arcobello) 3-2, 60e Scherwey (cage vide/6 c 5) 4-2.

Berne: Karhunen; Andersson, B. Gerber; Untersander, Henauer; Burren, Blum; C. Gerber; Ruefenacht, Arcobello, Moser; Sciaroni, Ebett, Scherwey; Praplan, Mursak, Kämpf; Berger, Heim, Spiller; J. Gerber. Coach: Kari Jalunen.

Fribourg Gottéron: Berra; Gunderson, Stalder; Chavaillaz, Abplanalp; Kamerzin, Furrer; Marti; Brodin, Bykov, Stalberg; Rossi, Walser, Marchon; Sprunger, Desharnais, Mottet; Schmid, Schmutz, Vauclair; Lauper. Coach: Christian Dubé.

Pénalités: 1 x 2’ contre Berne; 4 x 2’ contre Fribourg Gottéron.

Notes: Berne sans Krueger, Grassi, Bieber, Pestoni (blessés), Schlegel ni MacDonald (surnuméraires). Fribourg Gottéron sans Forrer (blessé), Lhotak ni Gähler (surnuméraires).