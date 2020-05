Le SCB l’a rendu public vendredi matin: en compagnie notamment du défenseur des Prédateurs de Nashville Roman Josi, Mark Streit (42 ans) a acquis des actions du club de la capitale et effectue son entrée au conseil d’administration de l’organisation la plus populaire du Vieux-Continent. A la retraite sportive depuis le mois de novembre 2017, l’ancien défenseur du Canadien de Montréal, des Islanders de New York, des Flyers de Philadelphie et des Pingouins de Pittsburgh (avec qui il avait remporté la Coupe Stanley en juin 2017) revient donc dans le club au sein duquel il avait grandi. Mais pour y faire quoi? Il nous l’a expliqué lors d’un entretien téléphonique.

Mark, vous revoici là où tout avait commencé…

Oui, et cela me fait plaisir. J’ai toujours eu un lien affectif très fort avec le SCB. Mes parents étaient titulaires d’abonnements de saison, ils m’avaient transmis leur passion pour ce club dès les premières années de ma vie. J’y ai effectué mes classes juniors. Ouais, on peut dire que Berne, c’est vraiment spécial pour moi.

Quand vous aviez annoncé votre retraite sportive, en 2017, vous nous aviez dit que vous alliez prendre le temps avant d’envisager de nouveaux projets professionnels. Est-ce à dire que vous avez enfin trouvé votre voie?

C’est possible. Mais j’ai également établi mes priorités. Ma femme et moi avons des enfants de 3 ans et de 18 mois. Quoi que je fasse dans la vie, je garderai toujours beaucoup de temps pour ma famille. Pendant toutes mes années de hockeyeurs, je n’avais pas beaucoup de plages horaires pour les autres. Il était nécessaire de rétablir un équilibre. Mais je n’ai jamais coupé le cordon du hockey.

Vous faites allusion à votre rôle au sein de conseil d’administration de Swiss Ice Hockey?

Pas seulement. Tous les vendredis, à Berne, je chausse les patins avec une équipe de vétérans. Et puis il m’arrive de participer à des entraînements d’équipes juniors du SCB.

Les juniors, justement. Selon le communiqué du SCB, vous allez leur consacrer pas mal de temps…

Pour commencer, oui. Avec le papa de Roman Josi, c’est un projet qui nous tient à coeur. Grâce à notre expérience, je pense que nous pouvons encadrer la relève, lui donner des pistes de développement. Roman et moi sommes passés par ce chemin. Je pense que nous avons des outils à partager qui peuvent s’avérer utiles. J’irai également sur la glace. Mais pas comme entraîneur, seulement comme conseiller. Je m’occuperai aussi d’un groupe qui est inscrit au programme sport-études. Le but est simple: amener un maximum de jeunes joueurs aux portes de la première équipe.

Vous avez dit «pour commencer». Cela signifie-t-il que vous n’excluez pas d’assumer des fonctions avec la première équipe à moyen terme?

Je l’ai dit, ma famille est ma priorité, je veux voir grandir mes enfants. Après, je ne peux pas exclure que mon rôle change dans deux, trois ou quatre ans. Pour le moment, je suis un petit nouveau qui a envie d’engranger de l’expérience et de partager ses idées.

Et si Florence Schelling, la directrice sportive, avait besoin de conseils…

Je n’ai pas encore parlé avec elle. Mon plan n’est pas de me mêler de la gestion sportive de la première équipe. Mais je serai toujours prêt à aider.

Et quid de votre fonction à Swiss Ice Hockey? Allez-vous démissionner?

Aucune idée! Vendredi matin, j’ai informé Michael Rindlisbacher, le président du Conseil d’administration, que je rentrais au CA du SCB. A ce stade, je ne sais pas si les statuts permettent d’occuper ces deux fonctions.

Propos recueillis par Emmanuel Favre