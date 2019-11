19 ans, Olympiques de Gatineau, défenseur

L’équipe du défenseur fribourgeois est en quête de constance. Chaque fois qu’elle donne des signes d’amélioration, elle retombe dans ses travers la semaine suivante. La preuve par ses deux dernières sorties que se sont soldées par deux revers (5-3 à Val-d’Or et 5-2 à Rouyn-Noranda). Dans ce contexte, le Suisse a agi comme un leader lors du premier duel, contre le club de l’heure dans la ligue. Il a notamment inscrit un but. Le problème, c’est qu’il est bien seul à le faire. La formation entraînée par Eric Landry ferme la marche de la Division Ouest avec une fiche de trois victoires et de treize défaites.

17 ans, Titan de l’Acadie Bathurst, défenseur

Aïe... Les Acadiens présentent la pire fiche de début de saison depuis les Voltigeurs de Drummondville en 1989, soit quinze revers en ligne. Les rondelles semblent bien pesantes pour l’équipe du coach Mario Durocher et et la saison du défenseur romand risque d’être bien longue. Dans ce capharnaüm défensif, l’ex-arrière du HC Bienne demeure solide. Parfois, il doit se sentir bien seul dans cette traversée du désert.

18 ans, Islanders de Charlottetown, ailier

Le club de l’ex-junior de FR Gottéron reste sur une victoire contre les champions 2019, les Huskies de Rouyn-Noranda (4-3). Le Suisse n’a pas inscrit son nom sur la feuille de pointage, mais il a livré la marchandise comme en témoigne notamment son différentiel neutre. Quatrièmes de la Division Est, les hommes de coach Hulton ne sont qu’à un point de la première place.

