Connor McDavid (22 ans) a vécu le match le plus productif de sa carrière en NHL dans la nuit de jeudi à vendredi alors que huit parties figuraient au calendrier. Au Rogers Place, où les Edmonton Oilers ont battu le Colorado Avalanche (6-2), le joueur de centre canadien s’est inscrit six fois au pointage (trois buts, trois assists).

On vous jure qu'on essaie de varier et de ne pas seulement publier des buts de @cmcdavid97, mais là...?????????????? pic.twitter.com/si5t6EPQCi — LNH (@LNH_FR) November 15, 2019

Par le passé, le capitaine du club albertain avait obtenu cinq points à trois reprises. Leon Draisaitl, son coéquipier allemand, a également atteint un sommet personnel avec une collecte de cinq assists. Aligné durant 10’14'', le Romand Gaëtan Haas a terminé la rencontre sur un différentiel neutre.

Un autre attaquant a affolé la statistique: l’attaquant russe Nikita Kucherov a réussi un goal et trois passes décisives dans le probant succès du Tampa Bay Lightning contre les New York Rangers (9-3).

How does one defend a Nikita Kucherov (@86Kucherov) shot?



Asking for a friend. pic.twitter.com/o5xLc5SBbV — NHL (@NHL) November 15, 2019

Deux Suisses ont aussi inscrit leur nom sur les feuilles de compteurs. A Saint-Paul, où le Minnesota Wild a renoué avec le succès (3-2 contre les Arizona Coyotes), Kevin Fiala a ouvert le score pour signer son quatrième but de la campagne.

GOOOAAALLL!



Kevin Fiala gives the @mnwild the lead in the first.



???? https://t.co/oPPkbeEbIy pic.twitter.com/WX25g4uHgH — FOX Sports North (@fsnorth) November 15, 2019

L’ailier saint-gallois a amassé cinq points lors des cinq derniers duels. A Anaheim, Timo Meier a effectué deux passes au Tchèque Tomas Hertl dans la victoire des San Jose Sharks contre les Ducks (3-5).

Tomas Hertl with his second goal of the night to tie it up at 2!#SJSharks pic.twitter.com/Gwxx3vxCQH — HD365 (@HockeyDaily365) November 15, 2019

L’ailier appenzellois a collecté neuf points au cours des cinq derniers matches. Victorieux 4-5 en prolongation à Buffalo, les Carolina Hurricanes ont démontré qu’ils étaient la bête noire des Sabres puisqu’ils complété une série de dix victoires face à l’équipe aujourd’hui dirigée par Ralph Krueger. Mais ils composent avec un Nino Niederreiter en panne de confiance. Rétrogradé sur le troisième trio, l’ailier grison n’a patiné que pendant 12’42'' et rendu une carte de -2. Il n’a touché que deux fois la cible en 19 sorties.

Sven Bärtschi n’est guère plus reluisant avec les Vancouver Canucks, surpris par les Dallas Stars à domicile (2-4). L’ailier bernois n’a obtenu que 11’23'' de temps de jeu. Le derby suisse entre les Florida Panthers et les Winnipeg Jets a souri au défenseur zougois Luca Sbisa (16’15'', +1) et à ses coéquipiers (3-4). L’attaquant soleurois Denis Malgin a terminé le match sur un différentiel de -2 avec le club floridien.