Le jeune attaquant canadien Matthew Tkachuk (21 ans) a inscrit un but sublime à Nashville pour sceller la victoire des Calgary Flames dans la prolongation contre les Predators (5-6). Après avoir égalisé à la 60e minute, le premier choix de la franchise albertaine du repêchage 2016 (6e overall) a déjoué le gardien finlandais Pekka Rinne d’un tir décoché en pleine vitesse avec la canne entre ses jambes, à moins de deux secondes du coup de klaxon.

Matthew Tkachuk with some absolute silliness to win it in OT pic.twitter.com/hjW6p6mglk — Pete Blackburn (@PeteBlackburn) November 1, 2019

Sous un autre angle…

Alright, everyone.



Goal of the year or... ? pic.twitter.com/CmKTEq2vCQ — NHL (@NHL) November 1, 2019

Avec ce goal, Tkachuk a complété la remontée des Flames, qui étaient menés 4-1 après deux périodes. Aligné durant 24’34, le défenseur bernois Roman Josi n’a pas noirci la feuille des compteurs et a terminé la rencontre sur un différentiel de -2. Yannick Weber, l’autre arrière bernois des Preds, a une nouvelle fois été rayé de l’alignement par l’entraîneur Peter Laviolette. Il n’a plus joué depuis le 22 octobre.

Victoire renversante des Habs

L’autre duel qui figurait au calendrier du championnat de NHL dans la nuit de jeudi à vendredi a souri au Canadien de Montréal, qui a battu les Vegas Golden Knights au T-Mobile Arena (4-5 ap). Alors que le club du Nevada avait pris les devants à la 48e minute par l’intermédiaire de Mark Stone (4-2), les Habs ont effectué une dernière ligne droite renversante. Brendan Gallagher a obtenu le but de l’égalisation à la 58e minute avant que Max Domi n’offre le deuxième point à la formation de la métropole québécoise dans le temps supplémentaire.

Malgré une prestation ordinaire, Keith Kinkaid (88% d’arrêts, responsabilité engagée sur les trois premières réussites des Golden Knights), a décroché sa première victoire avec le Canadien à son troisième départ. «J’ai mal lu un tir et la rondelle est passée entre mes jambes, a reconnu le cerbère au «Journal de Montréal». Je dois être meilleur pour la suite.» «Il a fait de gros arrêts, mais je sais qu’il aimerait revoir quelques buts», a poursuivi l’entraîneur Claude Julien. Le portier No 2 de l’organisation la plus titrée de la ligue, qui est surnommé «Monsieur Emojis» à Montréal à cause de ses résumés de matches détonants sur les réseaux sociaux, avait pris la place de Carey Price devant le filet au lendemain d’un succès décroché à Glendale contre les Coyotes.

What a comeback W in sincity for #gohabsgo ! ?? w/ the GW????in OT & 1????! ???? also w/ 1????,1????. ????,????,????& ????each adding an ????. ?????,????????&??each w/ a ????. On to Dallas! pic.twitter.com/c0xwlPJZHO — Keith Kinkaid (@Blockaid1) November 1, 2019

Au classement, avec 16 points, le Tricolore grimpe au troisième place de la Division Atlantique derrière les Boston Bruins et les Buffalo Sabres (20). Il poursuivra son voyage loin du Centre Bell samedi à Dallas.