Quel est le meilleur endroit pour voir un match de hockey du championnat de National League en 2020?

La rédaction hockey de «Sport-Center», après avoir fait le tour des patinoires du pays depuis le mois de septembre, s’est penchée sur la question. Les critères? L’ambiance, la particularité du lieu, son histoire ou sa convivialité davantage que la modernité et le confort.

En ce sens, le fait que la patinoire de Fribourg se trouve actuellement en rénovation ne joue pas forcément en sa défaveur, tout comme le fait que celle de Lausanne soit flambant neuve n’est pas non plus déterminant.

En d’autres termes: voici les patinoires du pays où il fait vraiment bon voir un match de hockey!

*Le détail des votes de chaque journaliste ainsi que le total de points obtenu par chaque patinoire se trouvent en bas de page.

1. VALASCIA, Ambri

La plus vétuste, mais aussi la plus authentique, a remporté le plus grand nombre de voix. Et c’est mérité: quel endroit pittoresque et quelle ambiance dans cette bonne vieille Valascia! C’est peu dire que l’endroit, appelé à disparaître prochainement avant de renaître quelques centaines de mètres plus loin sous la forme d’une nouvelle Valascia modernisée, va terriblement manquer aux amoureux du hockey sur glace helvétique. L’hymne à la victoire, la «Montanara», restera à tout jamais le plus beau moment de communion entre une équipe et ses supporters.

2. VAUDOISE ARENA, Lausanne

Tiens, tiens… N’avions-nous pas dit que la modernité et le confort ne devaient pas excessivement peser à l’heure des votes? Plus sérieusement, la dernière patinoire sortie de terre est un petit bijou. Moderne, imposante, le nouvel outil de travail du LHC vaut le déplacement. Et puis que dire de ce mur imposant de 3500 places debout, une rampe qui permet à la Vaudois aréna de conserver un aspect intimidant et populaire (comme Malley à l’époque). Il lui manque encore le vécu des grandes batailles, mais cette patinoire est très vite devenu l’un des meilleurs endroits du pays pour assister à un match de hockey.

3. POSTFINANCE-ARENA, Berne

La plus grande patinoire du pays est aussi l’une des préférées de nos journalistes. L’endroit, même s’il s’est modernisé ses dernières années et a vu sa capacité de places debout diminuer, respire le hockey et inspire le respect. La fameuse rampe abritant plusieurs milliers de spectateurs debout est unique au monde et procure toujours autant de frissons lorsqu’elle se met à pousser le SCB vers la victoire.

4. EISSTADION, Davos

La cathédrale du hockey a agrémenté tant d’après-midi ou de soirées chez les fans durant la période des Fêtes, lorsque se tient la traditionnelle Coupe Spengler. Admirée et vénérée outre-Atlantique où elle est devenue célèbre grâce aux rediffusions du tournoi grison, la patinoire du HC Davos, avec ses voûtes en bois, est la plus originale et sans doute la plus belle du pays. Et puis, tant d'équipes championnes y ont écrit leur légende au fil de l'histoire du HCD, le recordman de titres nationaux (26).

5. BCF-ARENA, Fribourg

Aah, Saint-Léonard! Une patinoire qui respire les grandes batailles et les grands moments dramatiques de l'histoire moderne de Fribourg-Gottéron. Sa spectaculaire rénovation – 2000 places supplémentaires ont été ajoutées sous son toit qui a été surélevé – fera d’elle une enceinte encore plus intimidante pour les équipes adverses. Un match de Gottéron, c’est aussi l’assurance (enfin pas toujours ces dernières années…) de vivre une vraie soirée de hockey, avec des émotions, des retournements de situation et surtout un public qui peut être l’un des plus fervents, bruyants et chauvins du pays.

6. TISSOT ARENA, Bienne

Les nostalgiques des grandes années du HC Bienne n’oublieront pas l’ancien Stade de Glace, dont les cendres reposent à quelques dizaines de mètres de la Tissot Arena, une enceinte inaugurée en 2015. La patinoire seelandaise, moderne, fonctionnelle et agréable à visiter, a également recueilli beaucoup de suffrages. Un stade pouvant accueillir 6500 fans dans lequel il fait bon voir du hockey: toutes les places de l’enceinte sont de qualités et permettent d’avoir une vue privilégiée sur le match en cours. Et avec plus de 400 places à disposition des visiteurs, elle est aussi la patinoire la plus appréciée des fans adverses.

7. ILFIS, Langnau

Après Ambri, Langnau est l’autre endroit très pittoresque du championnat de Suisse. Construite à côté des abattoirs, au centre du village emmentalois, la patinoire de l’Ilfis (du nom de la rivière) a été rénovée en 2012. Réputée à travers toute la Suisse pour la qualité de ses frites (si, si!), l’Ilfis offre aussi la garantie de passer une belle soirée de hockey dans le plus pur folklore emmentalois: des fans avec des cloches, des sabots, des vestes à pins et surtout cet irrésistible chant du cœur lorsqu’il est question de pousser les Tigres vers la victoire: «Oooh, Hopp Langnou!»

8. BOSSARD ARENA, Zoug

La patinoire moderne par excellence avec un style d'architecture repris tant à Bienne qu’à Lausanne. La patinoire de Zoug est l’une des plus chics de la Ligue. Si les matches de championnat du EVZ ne font pas partie des plus animés dans les gradins, la Bossard Arena est toutefois capable de produire de belles vibrations lors des grandes soirées de play-off. Point négatif pour les visiteurs masculins: c’est ici que se trouvent les pires WC de toute la Ligue pour des raisons que nous ne détaillerons pas dans nos colonnes. Ce n’est peut-être qu’un détail, mais n’a-t-on pas coutume de dire que les matches de hockey se jouent justement... sur de petits détails?

9. LES VERNETS, Genève

Les partisans de Genève-Servette pourraient se sentir lésés par cette décevante 9e place obtenue par la patinoire des Vernets. En réalité, la patinoire genevoise est un endroit plutôt sympa pour voir un match de hockey. Le public est bruyant, il y a des animations uniques en Suisse avant et pendant les matches (l’aigle Sherkan, les cheerleaders, etc) et ce stade a été, depuis le début des années 2000, le théâtre de nombreuses grandes batailles (au propre comme au figuré) du hockey suisse. Reste que les places, que ce soit debout derrière les buts ou assises dans la grande tribune latérale, sont trop éloignées de la surface de jeu.

10. CORNER ARENA, Lugano

Inaugurée en 1995, la Resega (renommée Corner Arena depuis la saison dernière) a un certain charme avec ses tribunes latérales très inclinées. Patinoire bruyante, elle peut, selon le scénario du match livré par le HC Lugano, devenir très festive ou alors particulièrement hostile pour les adversaires et les arbitres. Même si elle aurait besoin d’un bon coup de peinture, il faut tout de mettre admettre que dans les bons soirs, l’ambiance y est l’une des plus prenantes du pays.

11. HALLENSTADION, Zurich

Le stade des ZSC Lions a la particularité d’être avant toute chose une salle de spectacles. Et c’est bien là le grand problème de cette patinoire qui a pourtant une certaine classe et une grande histoire avec les nombreux duels épiques que le ZSC y a livré entre ses murs. Si le Hallenstadion est réputé pour son manque d’ambiance – en raison des places assises éloignées de la surface de jeu, d’où cette impression d’être au théâtre – l’endroit peut vraiment devenir électrique lors des grands duels du «Z» en play-off.

12. ST GALLER KANTONALBANK ARENA, Rapperswil

Un peu comme lors des pronostics d’avant saison, Rapperswil se retrouve dernier un peu partout en Suisse romande... A vrai dire, la patinoire de Rapperswil n’est pas la pire du pays, elle est même d’ailleurs assez agréable à fréquenter, mais il lui manque tout simplement un peu de charme et surtout le vécu des très grandes soirées de hockey.

Les votes de nos journalistes dans le détail (1ere place = 12 points, 2e place = 11 points… 12e place = 1 point):

Grégoire Surdez: 1. Ambri 2. Lausanne 3. Genève 4. Berne 5. Langnau 6. Davos 7. Bienne 8. Zoug 9. Fribourg 10. Lugano 11. Rapperswil 12. Zurich

Jérôme Reynard: 1. Davos 2. Lausanne 3. Ambri 4. Berne 5. Lugano 6. Fribourg 7. Zoug 8. Bienne 9. Langnau 10. Genève 11. Rapperswil 12. Zurich

Grégory Beaud: 1. Ambri 2. Davos 3. Zoug 4. Lausanne 5. Fribourg 6. Berne 7. Bienne 8. Langnau 9. Lugano 10. Genève 11. Zurich 12. Rapperswil

Christian Maillard: 1. Berne 2. Lausanne 3. Bienne 4. Ambri 5. Genève 6. Fribourg 7. Langnau 8. Lugano 9. Zoug 10. Rapperswil 11. Davos 12. Zurich

Cyrill Pasche: 1. Fribourg 2. Ambri 3. Berne 4. Davos 5. Langnau 6. Lausanne 7. Bienne 8. Zurich 9. Lugano 10. Zoug 11. Genève 12. Rapperswil

Total des points 1. Ambri 54 points 2. Lausanne 49 points 3. Berne 47 points 4. Davos 41 points 5. Fribourg 38 points 6. Bienne 33 points 7. Langnau 31 points 8. Zoug 28 points 9. Genève 26 points 10. Lugano 24 points 11. Zurich 10 points 12. Rapperswil 9 points