Rapperswil, complètement largué au classement la saison dernière, n’affiche plus le même visage. La formation saint-galloise a désormais davantage de coffre avec les arrivées à l’intersaison du Tchèque Roman Cervenka sur le front de l’attaque ou du routinier Daniel Vukovic en défense.

Vainqueur 0-1 après prolongation mardi soir à Bienne (but de Cervenka, 63e), «Rappi» a parfaitement joué le coup face à des Biennois certes de privés de plusieurs éléments importants (Brunner, Fuchs, Hügli et Riat). En première période, l’omniprésent Roman Cervenka s’est procuré la meilleure chance de but, mais le gardien Jonas Hiller a remporté le duel lorsque le Tchèque s’est présenté seul face à lui (15e).

Les hommes de Jeff Tomlinson ont même été les plus menaçants en deuxième période, lorsqu’ils ont multiplié les occasions, sans pour autant trouver la faille: Forrer (24e), Dünner (31e), Clark (37e) puis Cervenka (40e) ont tous eu le but du 0-1 au bout de la canne. Pendant ce temps, les Seelandais ont la plupart patiné dans le vide et tourné en rond autour de la cage défendue par Melvin Nyffeler sans parvenir à créer un réel danger.

133’02 sans encaisser de but

Un chiffre image parfaitement le match livré par les Biennois: en moins de 60 minutes, quatre joueurs saint-gallois ont pu en solitaire affronter Hiller à un contre un (15e, 24e, 52e et 53e). Inadmissible pour une équipe qui vise le haut du classement. En prolongations, les Biennois ont manqué le coche à 4 contre 3 avant que Cervenka ne marque le but gagnant en filant… seul au but pour inscrire le seul but de la soirée (63e, 0-1).

Devant les filets de Rapperswil, Melvin Nyffeler s’est offert un deuxième blanchissage consécutif dans le temps réglementaire et est désormais invaincu depuis 133’02 en championnat!

Cyrille Pasche, Bienne

Bienne – Rapperswil 0-1 ap (0-0 0-0 0-0 0-1)

Tissot Arena. 4977 spectateurs.

Arbitres: MM. Salonen (Fin), Fluri, Progin et Kehrli.

Buts: 63e Cervenka (Clark) 0-1.

Bienne: Hiller; Moser, Kreis; Rathgeb, Forster; Sataric, Salmela; Fey; Tschantré, Pouliot, Rajala; Schneider, Cunti, Künzle; Ulmer, Neuenschwander, Lüthi; Tanner, Gustafsson, Karaffa. Entraîneur: Törmänen.

Rapperswil: Nyffeler; Vukovic, Profico; Hächler, Maier; Egli, Randegger; Gähler, Schmuckli; Kristo, Rowe, Forrer; Clark, Cervenka, Spiller; Mosimann, Schlagenhauf, Casutt; Hüsler, Ness, Dünner. Entraîneur: Tomlinson.

Notes: Bienne sans Brunner, Fuchs, Hügli, Kohler (blessés), Riat (camp NHL à Washington) ni Paupe (avec La Chaux-de-Fonds). Rapperswil sans Schweri, Wellman (blessés) ni Dufner (Swiss League). Tir sur le poteau: Tschantré (46e), Cervenka (51e).

Pénalités: 1 x 2’ contre Bienne, 4 x 2’ + 1 x 10’ (Gähler) contre Rapperswil.