Elvis Merzlikins a vécu une situation inouïe dans la nuit de dimanche à lundi alors que dix matches figuraient au calendrier du championnat de NHL.

A Columbus, où les Blue Jackets faisaient face aux Chicago Blackhawks, l’ancien gardien du HC Lugano n’a fait son apparition devant le filet de la franchise de l’Ohio que dans la séance de tirs aux buts et n’a fait face qu’à la tentative réussie avec talent et finesse par Patrick Kane (2-3).

La raison de l’entrée en jeu du Letton à licence suisse: Joonas Korpisalo, le portier No 1, s’est blessé dans la séquence précédente, où il avait accordé le but à Jonathan Toews.

A tough scene in Columbus as @BlueJacketsNHL goalie Joonas Korpisalo appears to get injured in the shootout. Backup Elvis Merzlikins came in cold to finish the game. pic.twitter.com/jK3DpJkJ4G — Sportsnet (@Sportsnet) December 30, 2019

Les événements ont suscité l’ire de John Tortorella. L’entraîneur en chef des Tuniques bleues, qui a composé avec le défenseur zurichois Dean Kukan, a déversé son fiel contre les arbitres et la direction de la ligue après la rencontre. Il a estimé qu’une erreur de chronométrage avait privé son club d’un goal en fin de la prolongation. «Selon la chaîne des événements, si cela avait été fait correctement, a-t-il pesté, nous aurions gagné le match et nous n’aurions pas perdu notre gardien. Toute cette technologie… mais l’entêtement des arbitres, de la ligue et de Toronto (ndlr: la ville où se trouvent les préposés à la vidéo) a eu raison de nous.»

Torts was not very impressed in his post-game press conference on Sunday... to say the least. ???? pic.twitter.com/UMyssfqy1l — Sportsnet (@Sportsnet) December 30, 2019

Un seul des cinq Suisses en uniforme s’est inscrit au pointage: à Ottawa, où les New Jersey Devils ont battu les Senators dans le temps supplémentaire grâce à une réussite de Jack Hughes (3-4), Nico Hischier a ouvert la marque et signé son huitième but de la saison.

Le joueur de centre valaisan maintient ainsi une moyenne d’un point par rencontre depuis six parties. Aligné durant 18’27, l’arrière zurichois Mirco Müller a conservé un différentiel neutre.

L’ailier saint-gallois du Minnesota Wild Kevin Fiala a été confronté à la défaite contre les New York Islanders (1-3). Le défenseur zougois des Winnipeg Jets a vécu une déception identique à St.Louis contre les Blues (4-1).

Quant à l’attaquant soleurois Denis Malgin, il a assisté à la victoire des Florida Panthers contre le Canadien de Montréal depuis les tribunes (6-5). Il a notamment été témoin de la forte contribution de son coéquipier Jonathan Huberdeau (deux buts, deux assists) et de la faible performance de Carey Price devant le filet des Habs (82,4% d’arrêts).

Le club de la métropole québécoise, qui a perdu ses deux matches livrés en 24 heures en Floride, a ainsi basculé dans une zone inconfortable au classement de la Conférence Est.

Le classement dans l'Est après les matchs de ce soir. pic.twitter.com/IjB6SYuKCr — L'Antichambre (@Antichambre) December 30, 2019

EF