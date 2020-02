Ce mardi, FR Gottéron tentera de poursuivre son opération play-off à Lausanne. Face aux Vaudois, les Dragons ont remporté… les cinq premières confrontations directes. Un 6-0 permettrait aux Fribourgeois de faire un pas supplémentaire en direction des séries éliminatoires. Lors du dernier déplacement de la Vaudoise aréna, les hommes de Christian Dubé s’étaient imposés 4-6 avec un quadruplé de Daniel Brodin.

Ce lundi, lors de l’entraînement matinal, le hargneux Suédois montrait les crocs en mettant de l’intensité dans chacune de ses actions. Ce n’est pas Aurélien Marti, balancé contre la bande lors d’un exercice de 1 contre 1, qui dira le contraire. Interview avec le chef de meute scandinave.

Daniel Brodin, cette défaite 5-0 à Zoug change-t-elle quelque chose dans votre façon de préparer le match à venir?

Nous essayons d’analyser la rencontre et non le score. Si nous réfléchissions de manière calme, nous sommes dans le coup jusqu’à la deuxième pause (ndlr: il y a 1-0 pour Zoug après 40 minutes). Ensuite, tout s’est écroulé. Mais ce n’est pas pour autant qu’il faut faire abstraction de ce qui a bien fonctionné auparavant. En terme de compétitivité et d’état d’esprit, l’implication de tous était bonne. C’est ce que je retiens de ce match. Rien d’autre.

A vous voir vous entraîner et lors des matches, on a l’impression que vous êtes toujours à 100% depuis le début de saison. Arrivez-vous à élever votre niveau dans ces matches clés?

On parle beaucoup de mode play-off. Mais pour être honnête, c’est un concept que je ne comprends pas. Si je me rends évidemment compte de l’importance des rencontres qui nous attendent désormais, je n’ai pas l’impression de changer mon approche, ni même mon état d’esprit. C’est peut-être une de mes forces. Je crois toujours jouer au maximum en termes d’implication ou d’intensité. Cela ne va pas changer maintenant. Est-ce que je vais essayer d’en faire plus? Bien sûr, mais comme toujours! (rires)

Pourtant, vous étiez récemment en feu, avec six buts lors des quatre derniers matches...

C’est vrai que c’est une bonne phase pour moi. J’essaie de montrer l’exemple par les actes. Nous sommes actuellement dans une lutte avec plusieurs équipes et chaque point compte. Je suis content d’aider mon équipe à gagner.

Avez-vous changé quelque chose?

Pas vraiment. Ou alors je ne m’en rends pas compte. Je fais les mêmes choses. Des fois, cela fonctionne, et d’autres pas. Mais les sensations sont bonnes.

Lors de votre dernier déplacement à Lausanne…

(Il rigole et coupe) Vous vous en souvenez aussi?

Oui, vous aviez marqué quatre buts et Fribourg s’était imposé.

C’était une soirée spéciale. Je ne pense pas que cela me motivera davantage pour aller jouer ce match à Lausanne. Mais par contre, j’ai un bon feeling dans cette patinoire et ces souvenirs sont importants pour la suite de la saison. Cela prouve que nous jouons de la bonne manière.

Propos recueillis par Grégory Beaud, Fribourg