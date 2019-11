A 19 ans, David Aebischer est un vétéran. Dans la Ligue de Hockey Junior Majeur du Québec, le terme qualifie un joueur qui dispute sa dernière saison dans les rangs juniors. Et le défenseur fribourgeois des Olympiques de Gatineau, club situé en banlieue d’Ottawa, appartient à cette catégorie de hockeyeurs.

Après avoir manqué cinq semaines d’activités pour soigner une blessure contractée lors du dernier match de préparation, l’ex de Gottéron a enfilé l’uniforme du patron au sein de l’équipe entraînée par l’ancien attaquant de Lausanne, Ambri-Piotta, Berne et Bâle Eric Landry. Il est le baromètre d’une formation en reconstruction qui n’a guère d’autres ambitions que d’amener une nouvelle génération à maturité en vue du prochain exercice.

Aligné plus de 20 minutes par match, Aebischer orchestre le jeu de puissance, démontre de belles habiletés offensives en plus d’être solide dans sa zone défensive. En 13 matches, il a amassé 11 points, dont quatre buts. Il a également conservé un différentiel de -4, un excellent chiffre pour un joueur qui fait souvent face aux meilleurs joueurs adverses au sein d’une équipe qui présente une différence de buts largement négative (-26). «On attend beaucoup d’un vétéran, de surcroît étranger, explique-t-il. Le coaches m’accordent beaucoup de responsabilités et je fais de mon mieux pour mériter sur confiance. A mon retour au jeu, je manquais de rythme. Mais maintenant, cela va mieux.»

Objectif repêchage

Cette relative stabilité pourrait cependant être chamboulée dans les prochaines semaines. D’abord parce que David Aebischer s’accroche légitimement à ses espoirs d’être repêché par une organisation de NHL en juin prochain lors de la draft qui se tiendra au Centre Bell de Montréal. «Je parle régulièrement avec des recruteurs», lâche-t-il sans s’enflammer. «La saison dernière, c’était pareil et je n’étais pas été appelé.»

Ensuite parce qu’il figure dans le cadre élargi de l’équipe de Suisse M20, qui s’alignera aux Mondiaux en République tchèque dès la fin du mois de décembre. Et qu’il apparaît acquis que le sélectionneur Thierry Paterlini ne le rayera pas de la liste. «Je me réjouis de revenir au pays pour le stage de préparation et pour vivre une nouvelle aventure avec ce groupe.» Il y a onze mois, à Vancouver, les jeunes hockeyeurs à croix blanche avaient obtenu une remarquable quatrième place.

L’Amérique du Nord ou la Suisse

Enfin parce qu’il est susceptible d’être échangé par son club de Gatineau lors de la phase autorisée des transactions entre le 15 décembre et le 6 janvier. «J’ai parfaitement conscience que cela peut arriver, glisse-t-il. J’essaie de ne pas trop y penser. Mais voilà, cela fait partie du business.» Aujourd’hui, David Aebischer a une valeur intéressante sur le marché. Peut-être que, de la même façon que Halifax avait procédé avec Timo Meier en 2016, Gatineau pourrait obtenir de bons joueurs ou d’intéressants choix de repêchage en retour du Suisse. «D’un côté, je me dis que cela serait chouette de rejoindre une équipe aspirante aux grands honneurs. D’un autre, je me dis que cela serait difficile de quitter un club où j’ai noué de solides attaches.»

Si ce déménagement devait intervenir, il ne serait que l’échantillon d’un autre. Dès la saison prochaine, le Fribourgeois franchira le perron des rangs professionnels. Mais où? «Ma priorité reste l’Amérique du Nord, c’est sûr. Il n’empêche que je dois me prémunir et explorer d’autres voies.» L’une d’elles, à l’image de celle suivi par Simon Le Coultre l’an dernier, mène forcément à la National League. Son nom est d’ailleurs souvent associé à FR Gottéron. A juste titre? «Gottéron est le club de mon cœur. Mais si je devais jouer en Suisse je vais devoir étudier la meilleure option pour moi.»

Sous-entendu, le lieu où il peut espérer obtenir un temps de jeu raisonnable.

Emmanuel Favre, Montréal