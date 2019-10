1. Standing ovation pour Josi

Durant une pause commerciale du match remporté 3-0 par les Prédateurs de Nashville contre les Blackhawks de Chicago (triplé de Nick Bonino), les 17’259 spectateurs du Bridgestone Arena ont réservé une standing ovation à Roman Josi. Quelques heures plus tôt, le capitaine des Preds avait prolongé de huit ans (pour un montant de 72,472 millions de dollars américains) son pacte avec l’équipe du Tennessee qui l’avait repêché en deuxième ronde en 2008.

#Preds announce Roman Josi’s new deal. Smashville gives the captain a standing ovation. @NC5 pic.twitter.com/UJw5Tx1A6L — Steve Layman (@SteveLayman) October 30, 2019

Avant d’embarquer sur la glace, le défenseur bernois avait rencontré les médias pour exprimer sa satisfaction et évoquer un détail insolite de son contrat. En effet, dès la campagne 2020-2021, il ne percevra pas 9 millions de dollars, mais 9,059 millions. Le chiffre est coquet: David Poile, le directeur général des Preds, lui a accordé un petit bonus afin que le deux derniers chiffres de sa rétribution saisonnière corresponde au numéro qu’il porte.

L’international suisse a également pris la parole pour réciter le traditionnel couplet de phrases convenues qui font plaisir aux partisans: «Nashville, c’est devenu ma maison. J’ai rencontré mon épouse ici. Je me suis marié ici. Ma famille adore l’endroit. En fait, j’aime tout dans cette ville.»

2. Sale temps pour Fiala

Alors que Roman Josi sourit à Nashville, son ancien coéquipier Kevin Fiala grimace au Minnesota. De retour de blessure, l’ailier saint-gallois a été rayé de l’alignement du duel livré à Dallas contre les Stars par Bruce Boudreau. L’entraîneur en chef du Wild s’en est expliqué dans les colonnes du «Star Tribune».

Kevin Fiala scratched for start of Wild's road trip vs. Stars https://t.co/XjijOYz6gq — Rink Guy Robb Dahlen (@ClutterPuck) October 29, 2019

«Nous attendons davantage de sa part, a déclaré le coach à propos du Suisse qui n’a obtenu qu’un assist en sept matches. On a besoin qu’il soit l’un de nos attaquants les plus percutants et qu’il soit dominant en power-play. Jusqu’ici, cela n’a pas fonctionné, mais je pense qu’il a compris le message.»

Ou pas.

Dans les coulisses, selon quelques médias, il se murmure que Bill Guerin, le nouveau directeur général du Wild, cherche un partenaire de danse pour troquer l’international helvétique.

Sans Fiala, Minnesota a accordé cinq buts lors de la dernière période à Dallas et s’est incliné 6-3.

3. Finalement, Sbisa a joué à Anaheim

Clin d’œil du destin, ou plutôt du calendrier: nouveau joueur des Jets de Winnipeg, Luca Sbisa a amorcé sa saison 2019-2020 à Anaheim. Pour mémoire, alors qu’il était libre sur le marché, le défenseur zougois s’était entendu avec les Ducks il y a dix jours. Mais, parce que c’est le règlement, il avait dû transiter par la case «ballottage» avant de pouvoir rejoindre le club californien. Et les Jets l’avaient réclamé.

L’ex des Islanders, qui avait eu le malheur de blesser involontairement Patrik Laine lors d’une collision survenue à l’entraînement, a patiné durant 13’35 dans la défaite 7-4 de la franchise du Manitoba. Avec le numéro 5 dans le dos, il rendu un différentiel neutre.

With Luca Sbisa making his #GoJetsGo debut tonight he joins 14 other Jets to wear #5-Only 1 forward has worn #5-Interesting that the names change but the player stays remarkably similar... #WPGvsANA pic.twitter.com/MEx2aeFCzT — x - Winnipeg Jets Records (@WpgJetsStats) October 30, 2019

Quatre autres Suisses ont enfilé leur uniforme durant la nuit.

L’ailier appenzellois Timo Meier (pas de point, différentiel de -1) a encore perdu avec Sharks de San Jose (5-1 à Boston).

Le joueur de centre du Jura bernois Gaëtan Haas a été réintégré dans l’alignement des Oilers d’Edmonton, battus 3-1 à Detroit. Il a patiné durant 10’54 et rendu une carte de -1.

L’ailier grison Nino Niederreiter (pas de point, différentiel de -1) a mis deux points en banque avec les Hurricanes de la Caroline à Calgary (1-2).

Et le défenseur zurichois Jonas Siegenthaler (pas de point, différentiel de -1) a pris part au «Ovi Show» à Toronto, où les Capitals de Washington se sont imposés 4-3 dans la prolongation. Alex Ovechkin (deux buts, deux mentions d’aide) a été impliqué sur toutes les réussites des Caps.

Alex Ovechkin wins it in OT with an absolute cannon pic.twitter.com/7r82ShPsfp — Brady Trettenero (@BradyTrett) October 30, 2019

4. Le but de la nuit

Il est la propriété d’Andrei Svechnikov, des Hurricanes de la Caroline.

L’attaquant russe a réalisé une fabuleuse «Thomas Déruns» à Calgary.

Wow, tout simplement.

5. Pin-pon

Les Capitals de Washington ont gagné deux points à Toronto, mais ils ont perdu les services d’un de leurs attaquants étoiles, Evgeny Kuznetsov.

Le Russe a dû retraiter aux vestiaires après avoir heurté la bande.

Battu 4-1 à New York par les Rangers, le Tampa Bay Lightning déplore les blessures de deux pièces importantes de leur puzzle. Le défenseur Victor Hedman et l’attaquant Pat Maroon n’ont pas été en mesure de terminer la rencontre. La nature de leurs maux n’a pas été dévoilée.