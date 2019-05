Le comité d’organisation du mondial 2020 en Suisse a donnée une conférence de presse en marge des demi-finale du tournoi de Kosice et Bratislava. Gian Gilli a confirmé la participation de l’équipe de Suisse aux rencontres à Zurich et non Lausanne. «C’est une question de place. Le Hallenstadion est plus grand que la patinoire à Lausanne», a-t-il détaillé.

Pour rappel, les dirigeants des deux dernières éditions (Slovaquie et Danemark) avaient décidé de «délocaliser» la sélection nationale sur le second site. Ce ne sera pas le cas en Suisse. «Mais la Suisse est un petit pays, a souri Gian Gilli. En 2h30 vous êtes à Zurich depuis Lausanne.» Les prix des matches ont également été dévoilés. Il en coûtera au minimum 69 francs pour voir un match de la première phase de l’équipe de Suisse. La meilleure catégorie est proposée à 179 francs. En ce qui concerne la finale, le prix des sésames se situe entre 299 et 389 francs. Les rencontres du premier tour sont en outre divisées en trois catégories d’attractivité avec des tarifs de base allant de 19 à 39 francs selon l’affiche. Contrairement à un mondial «traditionnel», 1500 places debout sont disponibles à Lausanne. Actuellement, les tickets sont vendus en package. Les places au match ne seront pas disponibles avant février prochain. (nxp)