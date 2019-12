La patinoire de Voyeboeuf a tremblé dimanche soir! Avec 2500 spectateurs, dont une bonne majorité de passionnés debout serrés comme des sardines, on affichait complet pour cette demie finale de Coupe de Suisse entre le HC Ajoie et Bienne. Le hockey est une religion dans la région. Les billets s’étaient d'ailleurs vendus comme des petits pains, en treize minutes. «Plus fort que pour Céline Dion au Paléo!» nous avait soufflé la veille, notre confrère Raffi Kouyoumdjan, du Quotidien Jurassien.

«On ne s’entendait même pas sur la glace et sur le banc!» s’est également exclamé Nicolas Thibaudeau, l’auteur du but décisif, dans ce même journal, ce lundi après cet exploit. Mais quelle ambiance. Inoubliable.

Aucun passe-droit

Ceux qui n’ont pas eu la chance d’entrer dans le «chaudron» ont suivi la rencontre à côté, au New Puck, le restaurant de la patinoire. Parmi eux, il y avait Gabriel Voirol, le maire de Porrentruy, qui n’a pas eu de passe-droit, c’était complet pour tout le monde. «Je n’ai malheureusement pas pu entrer et m’asseoir dans les gradins, mais c’était aussi très sympa d’assister à cet exploit avec les nombreux supporters qui ont vibré devant le poste de télévision.» Il n’est pas prêt de l’oublier. Ancien joueur du BC Boncourt, l’élu des Bruntrutains sait ce que représente une telle performance. «Ce sont des moments intenses que l’on vit avec le sport qui resteront gravés dans leur mémoire, ils ne s’effaceront jamais!» Gabriel Voirol se souvient très bien de cette victoire en finale de Coupe de Suisse à Fribourg avec son équipe de basket, il se trouvait sur le parquet.

Après avoir vécu une si belle journée, la qualification historique pour cette finale, il y a eu ensuite cette décision inique, si décevante pour la région. Le HCA ne pourra pas disputer cette partie contre le HC Davos à Voyeboeuf. Question de business: la ligue suisse de hockey a besoin de 1000 billets pour ses sponsors et il n’y a que 1200 places assises. «Il y a aussi la sécurité qui pourrait poser des problèmes. Alors oui, on est triste pour les supporters qui ont suivi ici les événements les uns après les autres, qui ont poussé cette équipe à l’exploit contre Lausanne, Zurich et Bienne. Mais, se convainc le politicien jurassien, ils seront encore très très nombreux à continuer à les suivre où le sort décidera de les emmener.»

«Aller à Davos, ce serait le pire des scénarios»

Même si la rencontre, prévue le 2 février, a lieu à Davos? «Ce serait vraiment injuste et, honnêtement, le pire des scénarios.» Mais vous pouvez être certain qu’un car serait organisé, que le peuple jurassien saura se mobiliser autour de son HCA. «On va essayer au conseil municipal de créer une petite délégation afin d’accompagner cette équipe, rapporte encore M. le maire. Qu’elle sache que toute la région est derrière cette formation qui fait connaître le nom de Porrentruy dans tout le pays. Elle nous fait chaud au cœur.»

A Bienne ou Fribourg

Selon nos informations, cette partie ne devrait pas se dérouler à Bâle, c’était une hypothèse. Le FCB reçoit le FC Saint-Gall ce jour-là et la police ne pourrait dès lors pas assurer la sécurité. Question de proximité, l’organisation devrait plutôt être confiée à Bienne ou à Fribourg, mais rien n’est encore décidé. La seule certitude est que cette finale ne se disputera pas à Porrentruy puisque la nouvelle patinoire qui pourra accueillir 4500 spectateurs, n’est pas encore terminée.

«La réussite du HCA démontre toute la pertinence de cet investissement pour le tourisme de la région, ce qui permet de vivre ces moments forts truffés d’émotions en espérant qu’il y en aura plein d’autres encore, poursuit Gabriel Voirol. Même si le club ne briguera pas la promotion en LNA cette saison, on pourrait très bien vivre un nouveau titre de LNB, qui sait. Nous espérons que dès que cette nouvelle patinoire sera prête, que l’équipe le sera également pour affronter de nouveaux défis comme celui-ci.»

Avec 4500 spectateurs, la patinoire de Voyeboeuf pourra alors trembler, y compris pour une finale de Coupe de Suisse. Et cette fois-ci, Gabriel Voirol vibrera à l’intérieur.

Christian Maillard