1 Le coach de Timo Meier viré

L’automne 2019 de la NHL a des airs de FC Sion. Alors que les 31 équipes ont écoulé un peu plus de tiers de la portion régulière du calendrier, cinq entraîneurs en chef ont déjà pris la porte. Certains ont été rattrapés par leur passé et emportés par la vague MeToo qui déferle sur le milieu (Bill Peters a été contraint de démissionner à Calgary, Jim Montgomery a été viré manu militari à Dallas). D’autres ont été jugés responsables des piètres résultats de leur club (Mike Babcock à Toronto et John Hynes au New Jersey).

Dans la nuit de mercredi à jeudi, ce sont des motifs sportifs qui ont eu raison du règne de Peter DeBoer à San Jose. Les Sharks, une formation vieillissante au sein de laquelle patine l’ailier appenzellois Timo Meier, couchaient sur cinq revers et ne pointent qu’au 12e rang de l’Association de l’Ouest. En poste depuis le 28 mai 2015, DeBoer a obtenu 198 victoires et concédé 129 défaites avec le club californien.

Le couperet est tombé sur un autre entraîneur dans la LNH, mercredi.



Les Sharks de San Jose ont congédié Peter DeBoer après plus de quatre saisons. https://t.co/rMfTG5kUv8 — LNH (@LNH_FR) December 12, 2019

Au bénéfice d’un contrat portant jusqu’au terme de la campagne 2020-2021, Peter DeBoer a été remplacé à titre intérimaire par l’un de ses adjoints. Bob Boughner, qui avait dirigé les Panthers de la Floride plus tôt dans sa carrière, sera épaulé par Evgeni Nabokov, Roy Sommer et Mike Ricci.

2 Un gardien de 20 ans ovationné

Le Centre Bell de Montréal s’est découvert un nouveau chouchou. Le gardien Cayden Primeau, qui a effectué 35 parades dans la victoire contre les Sénateurs d’Ottawa (3-2 ap), a été chaudement ovationné par la foule après avoir décroché la première étoile.

LISTEN TO THAT CROWD!!!

YOUR 1ST STAR: CAYDEN PRIMEAU! #Habs pic.twitter.com/NZjR2qLf6u — Here's Your Replay ?? (@HeresYourReplay) December 12, 2019

Le fils de l’ancien attaquant Keith, qui était présent dans les tribunes, a obtenu son premier succès dans la ligue à son deuxième départ...

Une première victoire dans la LNH pour @cpreems29! ????



First NHL win for Cayden Primeau!#GoHabsGo pic.twitter.com/FyVwn2pa8F — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) December 12, 2019

... et est devenu le cinquième plus jeune portier d’une organisation qui a célébré ses 110 ans il y a dix jours à savourer un succès.

Only four goaltenders in @CanadiensMTL history recorded their first NHL win at a younger age than @cpreems29. #NHLStats pic.twitter.com/pPG8TWvVkr — NHL Public Relations (@PR_NHL) December 12, 2019

A 20 ans et 122 jours, il est aussi le cinquième plus jeune gardien Américain a goûter à l’ivresse d’une victoire.

Primeau's also the 5th youngest US-born goalie to earn their 1st career NHL win. Those younger: John Vanbiesbrouck (18 yrs, 92 days old in 1981), Tom Barrasso (18y-188d old in 1983), Rick Dipietro (19y-150d in 2001), Moe Roberts (19-360 in 1925) https://t.co/MUNykzOUzm — StatsCentre (@StatsCentre) December 12, 2019

On a particulièrement apprécié cette séquence où, une fois le plus gagnant enfilé par Chiarot, le capitaine Shea Weber s’est empressé d’aller féliciter son gardien plutôt que le buteur.

3 Le but de la nuit

Il est l’œuvre - on dit bien œuvre - de TJ Oshie. L’attaquant des Capitals de Washington a enrhumé Brandon Carlo, des Bruins de Boston, avant de réduire Jaroslav Halak au silence.

Les Caps, qui ont composé avec le défenseur zurichois Jonas Siegenthaler, se sont imposés 3-2. Et, pour la cinquième fois de l’exercice, le but de la victoire a été crédité au défenseur John Carlson.

Just give him the Norris already! John Carlson hammers one home and the Capitals lead!#ALLCAPS pic.twitter.com/v1PU6B0p9q — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) December 12, 2019

4 Le combat

Il a impliqué deux poids lourds de la ligue: Zdeno Chara, des BB, et Tom Wilson, des Caps.

Zdeno Chara and Tom Wilson trading punches pic.twitter.com/1toGwkmFzu — Brady Trettenero (@BradyTrett) December 12, 2019

C’est moche.

Mais les Bruins diront qu’ils ont quand même gagné quelque chose dans la capitale américaine.

5 La rumeur

Selon un insider, le passage de PK Subban chez les Devils de New Jersey pourrait n’être qu’un coup de vent.

Could #NJDevils end up trading P.K. Subban in just his first season in New Jersey?



An NHL source tells me: "His name is out there."



Read more in my latest for @SBRSportsPicks:https://t.co/8Neb9cCHSm — Jimmy Murphy (@MurphysLaw74) December 11, 2019

Le flamboyant défenseur connaît une saison de misère avec une équipe qui ne parvient pas à s’extraire d’une spirale de défaites. Accusé d’accorder plus d’importance à des opérations commerciales qu’au destin de son club, le fiancé de Lindsey Vonn serait déjà sur le marché.

Mais Ray Shero, le directeur général des Devils, trouvera-t-il un partenaire de danse prêt à ingurgiter le contrat mastodonte (9 millions de dollars) de Subban?

Emmanuel Favre