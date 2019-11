D'ici mardi prochain, le hockey suisse vivra au rythme des matches de la sélection nationale lors de la Deutschland Cup. Au moment où l'actualité va surtout tourner autour de la signature de contrats par les joueurs dont le bail arrive à échéance, penchons-nous sur cinq joueurs qui n'ont pas répondu aux attentes lors de cette première vingtaine de matches de National League.

Leonardo Genoni, gardien (Zoug)

Il n'y a que deux gardiens à avoir un pourcentage d'arrêts inférieurs à 90% dans la ligue parmi ceux ayant disputé au minimum huit matches: Leonardo Genoni (Zoug, 89,18%) et Niklas Schlegel (Berne, 89,95%). On ne va pas se mentir, la saison compliquée du second nommé n'est pas étonnant. La présence de «Leo», par contre, a de quoi surprendre. Titré à cinq reprises depuis le début de sa carrière, le gardien de l'équipe de Suisse a débarqué en Suisse centrale avec l'étiquette indiscutable de renfort. Dans les faits, il a connu une première partie de championnat bien compliquée à l'image de toute son équipe. Est-ce à dire qu'il est sur le bon chemin à mesure que le EVZ remonte au classement? C'est possible. Toujours est-il que sans un Genoni meilleur qu'actuellement, Zoug aura de la peine à gagner son premier titre depuis 1998.

Reto Suri, attaquant (Lugano)

26 tirs, 1 but. Si Reto Suri voulait lancer un caillou dans l'océan, il manquerait sa cible. Cela peut paraître surprenant, surtout si l'on sait que lors du dernier championnat, il a terminé avec 18 réussites à son actif. Ailier vif et doté d'un excellent shoot, l'ancien joueur de GE Servette (2008-2010) était censé compenser (en partie du moins) le départ de Grégory Hofmann à Zoug. Pour l'heure, Reto Suri est une très grande déception, ce d'autant plus qu'il passe près de trois minutes par match sur la glace en supériorité numérique. La bonne nouvelle? Avec 26 tirs cadrés, il parvient à se créer des occasions à chaque match. Est-ce à dire que cela va tourner dans un futur proche?

Ryan Spooner, attaquant (Lugano/Dynamo Minsk)

Lorsque la base de données de photos à notre disposition propose plus d'images d'un joueur lors de la présentation d'équipe (2) que sur la glace (1), ce n'est pas franchement un bon signe. Ryan Spooner a débarqué au Tessin avec un pedigree très intéressant. On ne totalise pas 167 points en 325 matches de NHL par hasard. A 27 ans, le joueur de centre canadien était censé compter parmi les meilleurs joueurs de la ligue. De loin. Au final? Il a disputé deux matches de championnat (1 assist) et un de Coupe (1 but, 1 assist) avant d'être le spectateur le mieux payé de la Corner Arena. Hnat Domenichelli, nouveau directeur sportif du club, s'est planté en beauté lors de cette acquisition. L'ancien agent, qui fait ses premiers pas dans cette nouvelle fonction, vit des débuts pour le moins compliqués comme le confirment la pige ratée par Atte Ohtamaa et l'arrivée pour le moins étonnante de Paul Postma (essai toujours en suspens)

Nathan Marchon, attaquant (FR Gottéron)

Au moment où Julien Sprunger et Andrei Bykov ont été blessés, FR Gottéron aurait eu besoin que certains joueurs suisses sortent du lot pour compenser. Cela n'a en tout cas pas été ce qu'a fait l'ancien international junior. Avec 0 point en 15 matches malgré une quinzaine de minutes de temps de glace par rencontre, il semble actuellement patiner avec un sacré manque de confiance. La régulière progression de l'ailier fribourgeois semble s'être stoppée nette cette saison. Après des exercices à 10 et 14 points, Nathan Marchon semblait prêt à franchir un palier cette saison. C'est d'ailleurs pourquoi il est listé dans les déceptions. Car les attentes l'entourant étaient grandes mais pourtant pas démesurées tant le joueur est talentueux.

Roman Cervenka, attaquant par intérim (Rapperswil-Jona)

Le génial tchèque aurait tout aussi bien pu avoir sa place dans les bonnes surprises de ce début de championnat. Mais hélas, Roman Cervenka a manqué une dizaine de matches après avoir été flamboyant lors de ses six représentations initiales. Auteur de trois buts consécutifs en prolongation, l'ancien joueur de FR Gottéron et Zurich nous manque désormais terriblement. Alors pourquoi déception? Comme pour Nathan Marchon en un sens, à cause des attentes engendrées par ses six premiers matches avec les Rapperswil-Jona Lakers. Vivement son retour.