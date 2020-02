Seuls trois matches étaient au programme dans la nuit de mercredi à jeudi. Aucun Suisse n’était impliqué. Leaders de la Division Atlantique, les Bruins de Boston sont venus à bout sans peine des Canadiens de Montréal (4-1) en dominant les trois tiers-temps (1-0, 2-1, 1-0). David Pastrnak s’est particulièrement illustré en inscrivant trois buts, bien secondé par Brad Marchand (2 assists). Avec 41 réalisations, l’attaquant tchèque de 23 ans reprend la tête du classement des buteurs.

Par ailleurs, les Canucks de Vancouver se sont imposés face aux Blackhawks de Chicago (3-0). Avec 1 but et 2 assists, Brandon Sutter a fait la différence. Mais ses efforts auraient été vains sans la performance de son gardien. Avec 49 arrêts, Jacob Markstrom a été infranchissable et signe un nouveau record personnel.

Enfin, les Kings de Los Angeles l’ont emporté aux dépens des Flames de Calgary (5-3).

NHL. Matches de mercredi: Boston – Montréal 4-1 ; Vancouver – Chicago 3-0 ; Los Angeles – Calgary 5-3.