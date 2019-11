1. Hischier et l’attrait du Centre Bell

Il y a des places où les joueurs performent mieux qu’ailleurs. Ainsi, Nico Hischier prend un malin plaisir à pourrir les fins de soirée des partisans du Canadien de Montréal au Centre Bell.

La saison dernière, lors de l’un de ses deux voyages dans la métropole québécoise, le joueur de centre valaisan avait allumé la lampe à deux reprises. Il avait obtenu le but égalisateur avant de clore le débat dans la prolongation.

Dans la nuit de samedi à dimanche, il a (presque) récidivé.

Il a d’abord inscrit le 3-2 de l’espoir à une seconde du terme de la seconde période, alors que les Devils du New Jersey évoluaient en infériorité numérique. «Ce but nous a galvanisés», a insisté le défenseur PK Subban dans le vestiaire après la partie.

Il a ensuite contribué au but de la victoire de Kyle Palmieri dans le temps supplémentaire alors que son équipe était en avantage numérique suite à une punition infligée à Phillip Danault (3-4).

«Je suis surtout content de repartir d’ici avec les deux points d’équipe, nous a-t-il raconté après la rencontre. Nous en avions bien besoin.» Les Devils reviennent ainsi à six unités de la dernière place qualificative pour les play-off dans l’Association de l’Est, au terme d’une partie qui ne marquera pas l’histoire de son sport.

Les deux formations avaient joué 24 heures plus tôt et n’ont pas été en mesure de pratiquer un jeu intense pour soulever la foule. Qui, outre pour les trois buts des Habs, s’est surtout manifestée lorsque Thierry Henry, le nouvel entraîneur de l’Impact (MLS), est apparu sur le Vidéotron et a répondu à deux questions de l’animateur.

Le premier match de Thierry Henry à MTL se joue sans ballon pic.twitter.com/qlkrSgpsvr — Emmanuel Favre (@emfavre) November 17, 2019

2. Le cap des 100 buts dans la débâcle pour Josi

La nuit a accouché de deux raclées inattendues.

Les présumés puissants Maple Leafs de Toronto ont quitté Pittsburgh, où les Pingouins sont privés de Sidney Crosby pour six semaines, avec une dérouillée en souvenir (6-1). De là à imaginer que les jours de l’entraîneur Mike Babcock pourraient être comptés...

Les Penguins, sans Sidney Crosby, mènent 5 à 0 contre les Maple Leafs. Ça pourrait brasser chez les Leafs. — J-F Chaumont (@JFChaumontJDM) November 17, 2019

Un autre aspirant aux grands honneurs a vécu une humiliation: sans Yannick Weber (surnuméraire), les Prédateurs de Nashville ont subi une dégelée face aux Blackhawks de Chicago pour qui l’ex-Léventin Dominik Kubalik a signé son cinquième goal de l’exercice (2-7). Le capitaine Roman Josi s’est peut-être consolé avec ses deux buts qui ont permis d’atteindre le plateau des 100 en carrière. Mais pas sûr, pas sûr du tout...

Il n’a même pas esquissé un sourire avec avoir fait rougir la lampe. «On s’est tiré une balle dans le pied», a-t-il asséné à l’heure d’affronter les micros.

“We shot ourselves in the foot tonight.”



— Roman Josi chats with @KaraHammer after tonight’s game. He discusses his 100th goal and the @PredsNHL’s performance against the Blackhawks.#Preds pic.twitter.com/dDHWZGpDIX — FOX Sports Tennessee (@PredsOnFSTN) November 17, 2019

3. Sbisa, 407 jours plus tard

Luca Sbisa n’avait plus griffé une feuille de pointeurs depuis le 6 octobre 2018. Ce soir-là, le défenseur zougois avait récolté un assist (sa seule mention personnelle de l’exercice) lors d’un duel entre les Islanders de New York et les Prédateurs de Nashville.

La séquence a pris fin 407 jours plus tard, samedi à Tampa Bay, où les Jets de Winnipeg ont battu le Lightning (3-4). Le Suisse a été impliqué sur le but la victoire de l’équipe du Manitoba. Alors qu’Andrei Vasilevskiy avait cédé sa place à un sixième joueurs de champ, il a contribué au 2-4 enfilé par Kyle Connor dans un filet désert.

Kyle Connor restores the Winnipeg two goal lead to seal up the win!#GoJetsGo pic.twitter.com/FhNK2Cso2l — HD365 (@HockeyDaily365) November 17, 2019

4. Standing ovation pour El Nino à St.Paul

Le premier quart de la saison de Nino Niederreiter n’est guère comparable avec les 36 matches livrés par l’ailier grison avec les Hurricanes de la Caroline à la fin de la campagne régulière 2018-2019.

Dès son arrivée dans l’équipe entraînée par Rod Brind’Amour, El Nino avait récolté 30 points, dont quatorze buts, en 36 matches. En 2019-2020, il en est péniblement à huit points, dont deux goals, en 20 parties. Et il a été rétrogradé sur la troisième triplette par son coach. «C’est clair, a raconté l’international suisse à «The News & Observer», tu veux être le meilleur joueur possible tous les soirs, tu veux voir ton nom sur la feuille de pointage et marquer pour aider ton équipe à gagner. Lorsque mes tirs n’entrent pas, c’est frustrant.»

Et il revient au Minnesota https://t.co/NPtmVnZrPQ — TVA Sports (@TVASports) November 16, 2019

Niederreiter a cadré 34 lancers cette saison. Son pourcentage d’efficacité de 5,88% ne le place pas dans le top 400 du classement. «Mais je bosse fort, a-t-il insisté. Je travaille la précision de mes tirs avant et après les entraînements.» Pour l’heure, son entraîneur ne blâme pas son Suisse, du moins pas sur la place publique: «C’est dur d’être un marqueur de buts et de se mettre autant de pression pour marquer, mais de ne pas trouver le fond du filet.»

Petit rayon de soleil dans la grisaille: l’ex-junior de Coire a obtenu un point à St.Paul, où il a livré son premier match depuis le 17 janvier, jour où le Wild du Minnesota l’avait échangé aux Hurricanes. Il a contribué à l’ouverture du score de Joel Edmundson à l’occasion de sa première présence sur la glace.

Edmundson with a ROCKET from deep pic.twitter.com/4R698AwBSs — Carolina Hurricanes (@Canes) November 16, 2019

Lors d’une pause commerciale, le Wild a remercié Niederreiter pour les six ans passés chez lui et la foule lui a réservé une standing ovation. En 434 matches de saison régulière, le Suisse avait rendu une carte de 228 points (110 réussites).

#mnwild classily welcome back classy Nino Niederreiter, who scored one of the biggest goals in Wild history pic.twitter.com/n183N4OWX1 — Michael Russo (@RussoHockey) November 16, 2019

Au final, il est aussi reparti avec les deux points de la victoire puisqu’Andreï Svechnikov a offert la victoire à la Caroline dans la prolongation.

5. Scène d’une autre époque en Arizona

En Arizona, le duel entre les Coyotes et les Flames de Calgary (3-0) a accouché d’une scène d’une autre époque. A la 40e minute, sept joueurs, dont les deux gardiens (Darcy Kuemper et David Rittich), ont jeté gants et mitaines pour se décorer le visage pendant de longues secondes.

WE GOT A LINE BRAWL between the Coyotes and Flames! ???????????? pic.twitter.com/ipJCzFuT1D — Hockey Central (@HockeyCentraI) November 16, 2019

On est bien en 2019?

Emmanuel Favre