Nico Hischier a très bien terminé l'année 2019 avec une troisième rencontre de suite où il aura marqué au moins un point. Après son match à trois unités le 28 décembre - un but et deux assists - et son huitième goal de la saison lors de la victoire à Ottawa il y a deux jours, le Valaisan a activement participé au succès des New Jersey Devils contre les Boston Bruins (3-2 tab). Le joueur de centre, toujours aussi utilisé (20 minutes), a donné l'avant-dernier assist sur le but de l'égalisation dans le troisième tiers-temps. C'est son 23e point de la saison.

Jesper Bratt from P.K. Subban and Nico Hischier. Tie game: #NJDevils pic.twitter.com/bye3BOz5dK — Vinnie Parise (@VinnieParise) December 31, 2019

Dans les autres parties de la nuit, les Oilers ont battu les Rangers au terme d'un festival de buts (7-5) auquel Gaëtan Haas ne s'est pas mêlé (bilan neutre en 11 minutes). Avec un très bon Luca Sbisa (+3 en 22 minutes), Winnipeg a battu Colorado 7-4 alors que Kevin Fiala a fait un assist sur l'unique but de Minnesota dans le revers contre Toronto (1-4). Enfin, Dean Kukan (-1 en 13 minutes) a gagné avec les Blue Jackets face aux Panthers (4-1), contrairement à Jonas Siegenthaler (-1 en 19 minutes), vaincu avec ses Capitals par les Islanders, comme Timo Meier (-1 en 17 minutes) avec les Sharks contre Detroit (0-2). (nxp)