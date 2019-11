Et dire qu’il y a quatre ans à peine, je n’étais pas capable de placer sur une carte toutes les villes nord-américaines que je visite aujourd’hui régulièrement… Avec les saisons qui défilent, les voyages qui s’enchaînent, j’ai découvert un continent sur lequel il peut faire très froid et très chaud en même temps, où il faut souvent régler sa montre sur le bon fuseau horaire en sortant de l’avion.

Comme nous disputons quarante et un matches sur une autre patinoire que la nôtre, nous sommes habitués à un rythme de vie peu conventionnel. Sauf quand nous jouons dans la région de New York, nous effectuons tous les déplacements avec l’avion du club dans lequel tous les sièges sont de classe business. Voici à quoi ressemblent nos semaines à travers un exemple vécu la semaine dernière. Le vendredi soir, dès la fin de la partie remportée 2-1 à domicile contre Pittsburgh, j’ai répondu aux questions des journalistes, puis j’ai pris ma douche. Pendant ce temps, les proposés à l’équipement ont chargé mes affaires et les ont acheminées par camion vers l’avion. Je les ai toutes retrouvées le lendemain à la place qui m’était attribuée dans le vestiaire du Centre Bell à Montréal. À 23 h, je devais être dans le bus qui nous amenait à l’aéroport. À minuit, nous avons décollé. À 2 h du matin, j’étais dans ma chambre d’hôtel du centre-ville de Montréal. Le soir suivant, nous nous sommes imposés contre le Canadien en prolongation (3-4), le rituel s’est répété et j’étais de retour chez moi à 2 h du matin.

Parfois, on part de chez nous pour plus longtemps. Il n’est pas rare d’enchaîner quatre ou cinq matches loin de notre ville. Forcément, j’ai une préférence pour certaines destinations. Je vous l’avais dit dans une précédente chronique: j’ai une faiblesse pour le chaud et l’eau. Alors, quand le calendrier de la saison est publié, j’entoure les dates du voyage en Californie. Généralement, on y reste cinq ou six jours et on aligne trois matches contre Los Angeles, Anaheim et San José. Avant de partir, je mets toujours un maillot de bain dans la valise: c’est extrêmement agréable de pouvoir passer quelques heures à la plage lorsqu’il fait moins 20 degrés dans le New Jersey.

Ces longs voyages sont aussi l’occasion de souder l’équipe. Généralement, on y organise la soirée des rookies (ndlr: les joueurs qui effectuent leur première saison dans la ligue), qui ont droit à un gentil bizutage. Moi, je me souviens, j’avais dû raconter des witz. Mais on ne passe pas toutes nos soirées ensemble. Parfois, des gars ont de la famille dans la région et en profitent pour lui rendre visite. La plupart du temps, on sort par petits groupes en fonction de nos affinités et de nos âges, et on ne parle pas que de hockey.

Avant de quitter l’hôtel, on sait généralement où on va aller. Le choix du restaurant est souvent un sujet de débat et de compromis. Mais on a la chance aux Devils d’avoir un équipier qui pourrait écrire un guide gastronomique sur les établissements d’Amérique du Nord. Vous cherchez un resto dans une ville de la NHL? Demandez à Connor Carrick! Voilà, je viens de lever le voile sur une face moins connue de la vie d’un joueur de NHL. Mais n’allez pas croire que nous sommes des touristes. Il ne s’agit que d’une petite partie de notre quotidien.

Nico Hischier Hockeyeur en NHL

Cette chronique est assurée en alternance par Clint Capela, Nico Hischier, Wendy Holdener, Mujinga Kambundji et Steve Guerdat.