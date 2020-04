Pandémie de coronavirus oblige, la saison de NHL est en pause depuis trois semaines alors qu’il restait encore une bonne dizaine de matches au calendrier de la saison régulière. L’occasion pour Nico Hischier, joueur étoile des New Jersey Devils, de revenir en Suisse, à Naters, chez ses parents. «L’organisation des Devils nous a laissé le choix entre rester dans le New Jersey ou rentrer chez nous, explique-t-il alors que nous l'avons joint vendredi après-midi. Tous les joueurs européens de l’équipe sont rentrés dans leur pays et j’ai ainsi aussi choisi de revenir chez moi, en Valais, il y a deux semaines.»

Reste désormais à savoir si la saison de NHL pourra reprendre ou non. Alors qu’il restait encore 13 matches à jouer aux New Jersey Devils, Nico Hischier se tient prêt et n’abandonne pas l’espoir de rejouer au hockey avant l’été. «Je m’entraîne chez moi, même si je n’ai pas vraiment les équipements pour le faire. Je me débrouille, je vais faire du jogging pour me tenir en forme. Le fait de ne pas pouvoir s’entraîner sur la glace pose bien sûr problème, mais on n’a pas d’autre choix pour le moment.»

Du côté de la NHL, plusieurs pistes ont été évoquées: comme un retour au jeu sans boucler la saison régulière et en passant directement par la case play-off avec la participation des 31 équipes. «Il y a eu beaucoup de spéculations, explique Nico Hischier. La situation est exceptionnelle et il faut donc s’attendre à des solutions qui pourraient l’être tout autant. Pour ma part, tout ce que je peux faire est de me maintenir en forme en attendant la reprise.» Sans doute que les Devils, en 26e position lorsque la NHL a mis le championnat entre parenthèse en mars dernier, ne seraient pas contre la perspective de jouer des play-off malgré leur mauvaise posture durant la saison régulière.

«Travailler mon shoot et mon physique»

Nico Hischier est toutefois le premier à reconnaître que l’exercice 2019-2020 a été globalement décevant pour les Devils. «La saison n’est pas terminée, insiste-t-il. Mais il est vrai que nous avons eu beaucoup de difficultés au début avant de nous reprendre en deuxième partie de campagne», reconnaît le numéro 13 des «Diables», qui a aussi perdu en cours de route trois hommes ayant joué un rôle clé dans sa carrière depuis son arrivée au club en 2017: le coach John Hynes, qui lui avait donné sa chance dès ses débuts avec les Devils a été limogé début décembre; Taylor Hall, MVP 2018 et coéquipier de ligne lors de sa première saison en NHL, a été transféré aux Arizona Coyotes deux semaines plus tard; enfin, le directeur général Ray Shero, qui avait misé sur lui lors de la draft 2017 (1er choix), a été remercié en début d’année 2020. «Trois personnes importantes ont quitté le club en peu de temps, c’était bien sûr un sentiment bizarre et une situation difficile, se souvient Hischier. Mais voilà, c’est le business, comme on dit.»

Avec 36 points en 58 matches (14 buts, 22 assists) avant cette pause forcée, Hischier, pourtant sélectionné pour son premier All Star Game en janvier, n’est pas entièrement satisfait de son rendement à sa troisième saison, même si ses statistiques sont plus que correctes au vu des circonstances et de la saison compliquée des Devils. «Sur un plan personnel, ma saison jusque-là a été ok, sans plus. J’ai des attentes très élevées envers moi-même et j’espère encore améliorer la qualité de mon tir et ma force physique au cours des prochains mois.»

Cyrill Pasche