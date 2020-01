Nico Hischier (21 ans) a vécu un samedi riche en émotions alors que onze matches figuraient au calendrier du championnat de NHL.

Avant d’embarquer sur la glace du Capital One Arena de Washington, le joueur de centre valaisan des New Jersey Devils a appris qu’il n’avait pas récolté suffisamment de votes de la part du public pour participer au week-end du All Star qui aura lieu les 24 et 25 janvier à St.Louis dans le Missouri.

Le dernier poste disponible pour la sélection de la division métropolitaine a été attribué à TJ Oshie, des Capitals. «Pas grave, a déclaré l’ex-junior de Viège. J’ai grandi en regardant cet événement à la télévision. Mais, aujourd’hui, en ayant la chance d’évoluer en NHL, je vis déjà mon rêve.»

En soirée, il a peut-être généré quelques regrets auprès des fans qui ne lui ont pas attribué leur suffrage. Récompensé par l’octroi de la première étoile, Hischier a en effet été le grand artisan du succès de la franchise de la banlieue new-yorkaise (1-5).

A la 6e minute, bien que déséquilibré par un adversaire, il a ouvert la marque sous les yeux du défenseur zurichois Mirco Müller, retranché de l’alignement par l’entraîneur Alain Nasreddine.

Nico may be Swiss but he shows plenty of finish.#WeAreTheOnes | #NJDvsWSH pic.twitter.com/5mR4F0eynX — New Jersey Devils (@NJDevils) January 12, 2020

A la 33e minute, il a signé la 1-4, son 12e goal de la campagne 2019-2020, sur un lancer aussi précis que puissant.

«Actuellement, je me sens en confiance pour créer du jeu et pour tenter ma chance dans toutes les situations», a expliqué l’international à croix blanche.

«El Nino» enfin

Un autre Suisse a touché la cible: muet depuis le 21 décembre (9 matches), Nino Niederreiter a marqué le premier but des Carolina Hurricanes, qui ont évolué avec le chandail que portaient les défunts Hartford Whalers dans les années 1980, contre les Los Angeles Kings (2-0).

This was pretty rad pic.twitter.com/3kWgB4PCps — Carolina Hurricanes (@Canes) January 12, 2020

Il s’agit de la sixième réussite saisonnière de l’ailier grison.

Quant à Timo Meier, il a atteint le plateau des 30 points dans le succès de San Jose contre les Dallas Stars (2-1). L’ailier appenzellois des Sharks, qui compte 15 buts et 15 mentions d’aide, a offert le puck du 1-1 à Brent Burns.

A Las Vegas, Elvis Merzlikins a savouré son premier blanchissage devant le filet des Columbus Blue Jackets (0-3). L’ex-portier letton à licence suisse de Lugano a effectué 27 arrêts et a été décoré de la première étoile.

Le Tampa Bay Lightning est l’équipe de l’heure dans la ligue professionnelle nord-américaine. A Philadelphie, le club floridien a aligné un dixième succès (0-1) grâce notamment au buteur Pat Maroon et à la fiabilité d’Andrei Vasilevskiy dans la cage. Le gardien russe a capté les 23 lancers des Flyers.

Quant au Canadien de Montréal, il a mis un point à sa série de huit revers. Le Tricolore s’est imposé dans la prolongation à Ottawa (1-2). Le vétéran russe Ilya Kovalchuk (36 ans) a tranché le débat pour obtenir son premier but dans l’uniforme montréalais.

