Un seul des six Suisses engagés en NHL dans la nuit de vendredi à samedi a inscrit un but. A Raleigh, où les Carolina Hurricanes ont réussi un festival offensif contre les Detroit, Nino Niederreiter a marqué son deuxième goal de la saison. A la 22e minute, en avantage numérique, l’ailier grison a effectué une jolie feinte à proximité du filet des Red Wings avant de déjouer Jimmy Howard.

Nino Niederreiter hacks and whacks and scores. The PPG gives the Hurricanes a 3-1 lead in the second period. pic.twitter.com/kYxjEVdT0Q