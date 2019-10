Nino Niederreiter et Roman Josi ont été déterminants dans les rencontres de leurs équipes. L’attaquant grison a aidé les Carolina Hurricanes à signer un net succès à domicile face aux Chicago Blackhawks, dimanche (4-0). «El Nino» a enfin débloqué son compteur de buts cette saison, après 11 rencontres disputées. Il a inscrit le 2e but de la soirée, en plus d’ajouter un assist sur le 3e de la formation de Raleigh. Bilan: un ratio de +1 et trois tirs cadrés en 15’34’’ de jeu.

De son côté, Roman Josi était en déplacement en Floride pour y défier Tampa Bay avec les Nashville Predators. Le défenseur bernois a été de loin le plus utilisé par son équipe, avec 27’54’’ sur la glace. Il a récompensé la confiance de son entraîneur avec le but égalisateur en power-play dans le 3e tiers-temps (2-2), avant de servir Ryan Ellis pour le but de la victoire (2-3), à 3 contre 3 dans la prolongation. Josi avait également pris un assist sur le premier but de la soirée, signant un bilan de +3. Son compatriote Yannick Weber n’a pas été aligné.

Troisième et dernier Suisse aligné, le défenseur zurichois Dean Kukan a offert une passe décisive en 13’12’’ de jeu avec les Columbus Blue Jackets à Philadelphie. Insuffisant toutefois pour empêcher les Flyers de s’imposer largement (7-4).

Cette soirée de NHL a été marquée par le traditionnel Heritage Classic, disputé à l’air libre par une température de -2 degrés dans le stade de Regina (Canada), devant 33’518 spectateurs. Il s’agissait du 28e match en extérieur de l’histoire de la ligue nord-américaine. Il a été remporté 2-1 après prolongations par les Winnipeg Jets (sans Luca Sbisa) face aux Calgary Flames.

Dans les autres parties du jour, Boston a battu Saint-Louis (3-0), Montréal a dominé Toronto (5-2), Pittsburgh est allé gagner à Dallas (0-3), Minnesota (sans Kevin Fiala) a dominé Los Angeles (5-1) et Anaheim est venu dominer Colorado (2-5).